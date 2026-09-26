Katasztrófahelyzetet hirdettek Bangkokban a heves esőzek és az áradások miatt

Katasztrófahelyzetet hirdettek Bangkokban, miután az elmúlt két napban heves esőzések árasztották el a thaiföldi főváros több részét – írja a BBC.

A beszámolók szerint utak kerültek víz alá, csatornák öntöttek ki, és több városrészben megbénult a közlekedés.

A hatóságok arra kérték az embereket, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon, a csatornák közelében élőknek pedig azt tanácsolták, hogy értékeiket vigyék fel az épületek felsőbb szintjeire. Bangkok mind az 50 kerületét veszélyhelyzeti övezetté nyilvánították.

Fotó: SAROT MEKSOPHAWANNAKUL/AFP

Bár Thaiföldön ebben az időszakban nem számítanak ritkaságnak a heves zivatarok, az elmúlt napok esőzése túlterhelte Bangkok vízelvezető rendszerét. A már amúgy is hírhedten zsúfolt városban több út járhatatlanná vált, miközben a csatornák vízszintje is veszélyesen megemelkedett.

Chadchart Sittipunt bangkoki kormányzó szerint a város keleti részét érintette legsúlyosabban az árvíz.

„Az eső csak esik tovább, mi pedig mindent megteszünk. Próbáljuk kiszivattyúzni a vizet, de a csatornák már tele vannak... A veszélyeztetett területek azok, ahol az emberek csatornák közelében élnek. Mostanra minden csatorna megtelt”

– mondta.

Fotó: ARNUN CHONMAHATRAKOOL/AFP

A város északi részén, egy csatorna közelében élő 67 éves Somkid Pheuk-ngam az AFP-nek azt mondta, hogy nála már derékig ér a víz, ezért két napja az üzletét sem tudja kinyitni. Szerinte a helyzet rosszabbnak tűnik, mint 2011-ben, amikor az egész országot érintő, három hónapig tartó áradásokban több százan haltak meg.

A mostani bangkoki áradásoknak egyelőre nincs halálos áldozatuk.

A meteorológiai szolgálat további heves esőzésekre számít, miközben az elmúlt napok felhőszakadásait okozó alacsony nyomású légköri képződmény Közép-Thaiföld felé halad.