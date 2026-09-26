„Nem akartam bántani, csak kikísérni” – állítja a férfi, aki elől menekülve lábát törte Demjén Patrik, az MTK kapusa

Garázdaság gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ügyben, amiben súlyosan megsérült Demjén Patrik, az MTK kapusa – derül ki a Blikk cikkéből. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint szeptember 22-én a XIII. kerületi Szabolcs utcába kértek rendőri intézkedést, a helyszínről pedig előállítottak egy férfit.

A férfi később a közösségi médiában maga is beszámolt a történtekről. Azt írta, ő szólította meg Demjént a lakóházban, mert azt hitte, illetéktelen tartózkodik az épületben. Állítása szerint többször előfordult, hogy idegenek jártak be a házba, ajtókat próbáltak nyitogatni, a kukákban turkáltak, a lépcsőházban aludtak.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

„Feltettem neki a kérdést, hogy itt laksz? Azt mondta, igen”

– írta a férfi, aki ezután állítása szerint arra kérte Demjént, hogy mutassa meg, hol lakik. A kapus ekkor elfutott, majd futás közben megsérült. A férfi azt állítja, hogy nem támadta meg a labdarúgót: „Nem bántottam, nem is akartam bántani!”

A Blikk más forrásokból úgy értesült, hogy a férfi nem egyedül volt, és társával együtt agresszívan lépett fel, ezért láthatta jobbnak Demjén, ha elfut.

A férfi azt is írta, hogy a rendőrségi jegyzőkönyv felvétele után másnap felkereste a kapust. „Nem ismertem fel Patrikot, félhomály volt, és csak azután esett le, hogy ki. (...) Elmondtam neki, hogy mennyire őszintén sajnálom az esetet, nem akartam bántani, csak kikísérni” – fogalmazott, hozzátéve, bocsánatot is kért tőle.

Demjén az incidensben lábközépcsonttörést szenvedett, és az első hírek szerint másfél-két hónapig nem játszhat. A kapus nyáron igazolt vissza az MTK-hoz Debrecenből, ahol alapember lett, az NB I első nyolc fordulójában minden bajnokin ő védett. Marco Rossi többször is meghívta a magyar válogatott keretébe, pályára azonban nem lépett a nemzeti csapatban.