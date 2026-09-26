Toroczkai László maradt a Mi Hazánk elnöke, a Médiatanács-tag Tóth Mátét elnökségi tagnak választották

Kihívó hiányában újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökének a párt tisztújító kongresszusán. Az elnökség eddigi tagjai is megtartották pozícióikat, Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán is maradt az elnökségben. A két fővel kibővített testületbe Balog Csaba és Tóth Máté került be új tagként.

Tóth Máté helyzete azért érdekes, mert a parlament kedden az NMHH Médiatanácsába is beválasztotta, a két pozíció pedig összeférhetetlen egymással. A Telex cikke szerint Toroczkai László a kongresszus utáni sajtótájékoztatón azt mondta, hétfőn hozzák nyilvánosságra, hogy Tóth Máté melyik pozíciójáról mond le.

Toroczkai László Fotó: Németh Dániel/444

A pártelnök arról is beszélt, hogy érzékelik az új politikai helyzetet, és a Mi Hazánknak át kell vennie a vezető szerepet az ellenzéki oldalon. A kongresszus egyébként nem fogadta el a javaslatot, hogy kettőről négy évre bővítsék a pártelnök és az elnökség mandátumának hosszát.