Polyák Gábort választották a Médiatanács elnökének

A parlament megválasztotta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökét és hat tagját. A tanács elnöke Polyák Gábor médiajogász lett, akire 132 képviselő szavazott igennel, 52-en nemmel, tartózkodás nem volt.
A tanács tagja lett:
Viszont nem kapott többséget:
Polyák Gábor megbízatása 5 évig tart, míg a frakciók által jelölt tagok 4 évig, de legfeljebb a következő Országgyűlés megalakulásáig tölthetik be a pozíciójukat.
A szavazás után a fideszes képviselők elhagyták az üléstermet, nem várták meg Polyák Gábor és a négy megválasztott tanácstag esküjét.
Az elnökjelöltet pályázat során választották ki. A múltheti nyilvános bizottsági meghallgatáson 11 jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit, közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra. A szakmai szervezetek Kajzinger Ervin, Polyák Gábor, Schönleber Zoltán és Tóth Csaba jelölését támogatták. Az eseti bizottság tagjai hétfőn Polyák Gábort jelölték elnöknek.
A tanács tagjai közül hármat a kormánypárti frakció, hármat az ellenzéki frakciók javasoltak.