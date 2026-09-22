Polyák Gábort választották a Médiatanács elnökének

A parlament megválasztotta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökét és hat tagját. A tanács elnöke Polyák Gábor médiajogász lett, akire 132 képviselő szavazott igennel, 52-en nemmel, tartózkodás nem volt.

A tanács tagja lett:

a Tisza által jelölt Bencsik Márta (186 igen, 0 nem, 1 tartózkodás),

a Tisza által jelölt Bodrogi Bea Judit (187 igen, 0 nem, 0 tartózkodás),

a Tisza által jelölt Nagy Krisztina (187 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

és a Mi Hazánk által jelölt Tóth Máté (171 igen, 9 nem, 7 tartózkodás).

Viszont nem kapott többséget:

a KDNP által jelölt Pindroch Ferenc (78 igen, 84 nem, 18 tartózkodás),

a Fidesz által jelölt Szabó László (72 igen, 95 nem, 16 tartózkodás).

Polyák Gábor megbízatása 5 évig tart, míg a frakciók által jelölt tagok 4 évig, de legfeljebb a következő Országgyűlés megalakulásáig tölthetik be a pozíciójukat.

Polyák Gábor Fotó: Bankó Gábor/444

A szavazás után a fideszes képviselők elhagyták az üléstermet, nem várták meg Polyák Gábor és a négy megválasztott tanácstag esküjét.

Az ülésterem az eskütételkor Fotó: Bankó Gábor/444

Az elnökjelöltet pályázat során választották ki. A múltheti nyilvános bizottsági meghallgatáson 11 jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit, közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra. A szakmai szervezetek Kajzinger Ervin, Polyák Gábor, Schönleber Zoltán és Tóth Csaba jelölését támogatták. Az eseti bizottság tagjai hétfőn Polyák Gábort jelölték elnöknek.

A tanács tagjai közül hármat a kormánypárti frakció, hármat az ellenzéki frakciók javasoltak.