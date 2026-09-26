Visszakapta Kaposvár a Rippl-Rónai-festményt, amit Sulyok Tamás feleségének kedvéért adtak oda a Sándor-palotának

Visszakerült a kaposvári múzeumba Rippl-Rónai József „Medgyessy olvas” című festménye, amit tavaly ősszel adtak kölcsön a Sándor-palotának. A kép eredetileg 2029 márciusáig maradt volna az államfői rezidencián, Baka András köztársasági elnök azonban most visszaadta a Rippl-Rónai Múzeumnak.

„A Medgyessy olvas hazatért”

– jelentette be péntek este a Facebookon Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, a térség tiszás országgyűlési képviselője. A politikus megköszönte Baka Andrásnak, hogy visszajuttatta a képet a múzeumba.

Rippl-Rónai József: Medgyessy olvas Fotó: Szita Károly Facebook-oldala

Tavaly augusztus végén Szita Károly fideszes kaposvári polgármester tett közzé egy videót arról, ahogy Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás akkori köztársasági elnök felesége a Rippl-Rónai Múzeumban nézegeti a képeket. Ebből kiderül, hogy az elnök felesége korábbi látogatásakor megemlítette, hogy jól nézne ki a Sándor-palotában egy Rippl-Rónai József festmény, amire Szita emlékezett, ezért közösen elmentek a városi Rippl-Rónai múzeumba válogatni.

Azt akkor még nem lehetett tudni, melyik festményt választotta végül a First Lady, de az RTL kérdésére a kaposvári önkormányzat elárulta, hogy a fent már említett „Medgyessy olvas” című alkotását javasolták, amit a köztársasági elnök és felesége el is fogadott.

A kölcsönzés ellen helyi civilek is tiltakoztak, egy kaposvári csoport petíciót indított, és azt kérte, hogy hozzák nyilvánosságra a szerződés feltételeit. (via Népszava)