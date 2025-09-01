„A közvagyon nem használható szűk körök díszleteként” – átláthatóságot kér egy kaposvári csoport a Sándor-palotába kerülő festmény kapcsán

„Online petíciót indítottunk, amiben kérjük a közintézményektől és döntéshozóktól, hogy hozzák nyilvánosságra a Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből a Sándor-palotába kerülő „Medgyessy olvas” című festmény kölcsönzésének dokumentumait és fő feltételeit” – írják nyílt levelükben egy kaposvári polgárokból álló csoport tagjai. A petíciót két nappal azután indították, hogy Sulyok Tamás felesége mint a piacon, úgy válogatott a Rippl-Rónai képek között Kaposváron, hogy aztán az egyiket átszállítsák a Sándor-palotába három és fél évre. Nagy Zsuzsanna választása végül az alább is látható, kissé áthallásos „Medgyessy olvas” című festményre esett.

Rippl-Rónai József: Medgyessy olvas Fotó: Szita Károly Facebook-oldala

Mint írják, szerintük Rippl-Rónai festményei Kaposvár és egész Magyarország közös kincsei. Így a közgyűjteményi műtárgyak sorsáról a nyilvánosságnak joga van tájékoztatást kapni. „Kaposvári polgárokként ezért petíciót indítottunk: kérjük a „Medgyessy olvas” festmény Sándor-palotába történő kölcsönzésének dokumentumait és fő feltételeit hozzák nyilvánosságra” – írják levelükben.

Ezért arra kérnek minden kaposvárit, művészetkedvelőt és a kulturális örökség iránt elkötelezett embert, hogy támogassa aláírásával a kezdeményezést, amit az aHang oldalára kattintva lehet részletesebben megtekinteni.

„Legyen világos az üzenetünk: a közvagyon nem használható szűk körök díszleteként” – írják.

A Rippl-Rónait egyébként Kaposvár fideszes polgármestere, Szita Károly ajánlotta fel a First Lady-nek, az egész festmény válogató akcióról pedig a polgármester Facebook-oldalán egy videó is megjelent. Ebből kiderül, hogy az elnök felesége korábbi látogatásakor megemlítette, hogy jól nézne ki a Sándor-palotában egy Rippl-Rónai József festmény, amire Szita emlékezett, ezért szombaton közösen elmentek a városi Rippl-Rónai múzeumba válogatni.