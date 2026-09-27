Háborús bűncselekmények gyanújával vettek őrizetbe kilenc embert Koszovóban

A polgári lakosság ellen elkövetett háborús bűncselekmények gyanújával őrizetbe vettek kilenc embert az észak-koszovói Zubin Potok községben – közölte vasárnap a koszovói rendőrség és a különleges ügyészség az MTI szerint.

A község környékén a nyáron több feltételezett tömegsírnál is végeztek feltárásokat egy két éve folyó nyomozás részeként, a hatóságok szerint augusztusban emberi maradványokra bukkantak a környéken. Albin Kurti koszovói miniszterelnök akkor azt mondta, feltételezésük szerint annak a 23 albán civilnek a maradványait találhatták meg, akiket 1999. április 19-én, a koszovói háború idején hurcoltak el Kosovska Mitrovicából.

Albin Kurti miniszterelnök az ásatáson. Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

A szerb kormány elítélte a műveletet, és közölte, hogy az őrizetbe vett emberek szerb nemzetiségűek. Belgrád azzal vádolja a koszovói vezetést, hogy a háborús bűncselekmények kivizsgálását a helyi szerb lakosság megfélemlítésére és elüldözésére használja fel. A szerb kormány kapcsolatba lépett az érintett családokkal, hogy jogi segítséget nyújthassanak az őrizetbe vett szerbeknek.

Belgrád és Pristina 2023 májusában az Európai Unió közvetítésével közös nyilatkozatot fogadott el a „mitrovicai értelmiségiek csoportjaként” is emlegetett eltűnt személyek ügyének rendezéséről. Albin Kurti szeptemberben ismét arra kérte az Egyesült Államokat, az Európai Uniót és az Egyesült Királyságot, hogy gyakoroljanak nyomást Szerbiára a vállalások teljesítése és az eltűntek felkutatását segítő archívumok megnyitása érdekében.

A Koszovói Háborús Bűncselekmények Intézetének augusztusban ismertetett adatai szerint az 1998-1999-es szerb-koszovói háborúban 12 230 ember vesztette életét, és akkor még 1577 – főként albán nemzetiségű – személyt tartottak nyilván eltűntként.