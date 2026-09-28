Baka András a legfőbbügyész-jelöltje leszavazása után: A lehető legrövidebb időn belül új jelöltet fogok állítani

Az országgyűlés döntését tiszteletben tartom, a mai eredményt nem kudarcnak, hanem a demokrácia működésének tekintem. Most rajtam a sor, hogy a lehető legrövidebb időn belül új jelöltet állítsak. Így fogok tenni, de az elvárásaim és a feltételek nem változnak: a jelöltről nem fogok a kormányzattal, a politikával egyeztetni - jelentette be az államfő.

Fotó: Bankó Gábor/444

Értékelem, hogy a kormányzat tiszteletben tartotta a döntésemet, hogy a jelölésről nem egyeztetek - mondta Baka András köztársasági elnök az országházban, miután a parlament plenáris ülésén ismét, szinte egyhangú szavazással, leszavazták az általa legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánt. A titkos szavazáson senki sem szavazta meg Szathmáryt, 1 tartózkodás mellett 138 nem szavazatot kapott. Az ülésen a Tisza és a Mi Hazánk frakciója vett részt.

A jelölés előzményéről azt mondta: hosszú folyamat eredménye volt a legfőbbügyész-jelölt kiválasztása, rendkívül sok jelöltet és szervezetet hallgatott meg. Nem politikai szempontok alapján mérlegelt, nem érdekelte, melyik politikai oldalnak lehet elfogadható. Az országgyűlés döntését nyilvánvalóan kötelezőnek tekinti mindenki másra és magára is. Nem az a döntés következménye, hogy itt földindulás volt. Ez két alkotmányos szerv szuverén döntéseinek története.

Szathmáry testvéreről, annak ügyeiről tudott, de "tájékozódásom során egyéb körülményeket is megismertem, amikről most nem beszélhetek, mert nem nyilvánosak". Szerinte ezek az információk árnyalták a Szathmáry-fivérről megjelent híreket.

Nem vitatja a képviselők jogát, hogy így döntöttek, de volt néhány megjegyzése. Indokoltnak tartotta volna, hogy a jelöltet meghallgassák, a frakciók részéről semmiféle érdeklődés, aktivitás nem volt a jelölt iránt. Beszélt arról is, hogy a jelölés folyamán rendkívül erős befolyásolási hullám volt, a jelöltről egyes ügyvédi irodák perbeli pozícióik erősítésére minden eszközt felhasználtak, ezt elfogadhatatlannak tartja. A jelölt durva politikai befeketetítése, lejáratása folyt az elmúlt időszakban, mondta az államfő.

Fotó: Bankó Gábor/444

A jelölés előzményéről azt mondta: széles körben tájékozódott a jogi szakmán belül, az ügyészi szervezet különböző szintjeiről, de beszélt bírókkal és más szakemberekkel is. Arra törekedett, hogy megértse az ügyészség működését, a szervezeten belüli személyi viszonyokat. "Hogy én a Polt Péter-féle ügyészséget akarta átmenteni, azt szeretném határozottan visszautasítani" - mondta. A parlament mai döntése nem változtatta meg, amit a jelölt alkalmasságáról gondol. Arra később is visszatért, hogy szó sincs arról: a régi idők figurájának átmentése zajlott volna.

Nem az ügyészség múltjának az emberét kerestem, hanem olyan embert, aki ismeri az ügyészséget, de nem foglya. Egy ügyészségi állás nem bizonyít szakmai kötődést. Az ügyészség és a KNYF működésével kapcsolatos kritikákat komolyan kell venni, de ebből nem fakadhat az ott dolgozók kollektív felelőssége. A cél, hogy olyan ügyészség jöjjön létre, ami tud minden politikai oldaltól függetlenül működni.

Megköszönte Szathmáry Zoltánnak, hogy "őszinte meggyőződéssel és elszántsággal vállalta a jelöltséget".

Az államfő csak rövid sajtónyilatkozatot tett, kérdezni nem lehetett.