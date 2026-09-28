Közel 300 milliót költöttek Szijjártóék olyan magánrepülőkre, amelyeket végül nem is használtak

Az előző kormányzati ciklusban összesen 286,9 millió forint közpénzt költött a külügyminisztérium olyan magánrepülőgépekre, amelyeket Szijjártó Péter végül nem vett igénybe – közölte a 24.hu megkeresésére a külügyi tárca. A minisztérium ugyanis kiadta a lapnak Szijjártó Péter hivatalos külföldi útjainak költségeit 2022 és 2026 között, és nyolc soron szerepelnek az „igénybe nem vett különgépek” költségei.

Ezekben az esetekben a külügy lefoglalta a magángépet, de az utazást végül a Magyar Honvédség különgépével bonyolították le, így a lemondott magánrepülő kötbérét veszteségként kellett elszámolni.

Fotó: Szijjártó Péter facebook

A legdrágább igénybe nem vett géppel Kairóba utazott volna Szijjártó 2024 szeptemberében. Végül egy honvédségi gép fedélzetén repült a 19 fős delegáció élén Egyiptomba, ahol a két ország közti gazdasági együttműködés bővítéséről tárgyalt. Az útra bérelt magángépért mégis kifizettek 89 millió forintot.

Hasonló összeget kellett fizetni egy idei washingtoni útért: február 23. és 25. között mások mellett Marosvári Csaba és Hidegh Attila helyettes államtitkár, valamint Budai Gyula miniszteri biztos társaságában utazott Szijjártó az USA-ba, ahova eredetileg magángéppel ment volna. Azt végül lemondták, ám 79 millió forintot így is ki kellett fizetni utána.

A lapnak nyilatkozó iparági forrás szerint a lemondott utak után fizetett több tízmillió forint szokatlanul magas költségnek számít.

Szijjártó Péter az előző ciklusban külföldi kiküldetései során jellemzően honvédségi géppel utazott. Négy év alatt összesen 342 különálló kiküldetése volt, ebből 276 alkalommal repült így. Magángéppel 33 út alkalmával repült, a különgépek bérlésének összege a kimutatás szerint 4,97 milliárd forintba került.