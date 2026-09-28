Lemond a Tolna Vármegyei Közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke

Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke a Facebookon jelentette, be, hogy október 1-jével lemond a tisztségéről. Azt írta, a Tolna Vármegyei Közgyűlés pénteken elutasította azt az előterjesztését, ami szerinte biztosította volna az önkormányzat további működésének feltételeit, és ezután nem tudja tovább vállalni a megye vezetését, sőt a közgyűlési mandátumáról és minden más politikai tisztségéről, tagságáról is lemond. „Azzal a meggyőződéssel távozok, hogy a közösség javát mindig a szakmai felkészültség, és nem a politikai érdek szolgálja” – írta Orbán Attila.

A Szabad Pécs úgy tudja, fideszes belharc is állhat a lemondás mögött. Azt írják, az ellentét abból fakadt, hogy a törvény által előírt, de sávosan meghatározott megyei közgyűlési alelnökök díjazásával kapcsolatban Orbán Attila a minimumra, azaz az elnöki díjazás 70 százalékára tett javaslatot, de a három alelnöknek a Fidesz-KDNP-többség azt szavazta meg, hogy a továbbiakban ismét kapják meg a 90 százalékos maximumot. Ez például a magasabb díjazás egyik szószólójának, a három alelnök egyikének, Zsikó Zoltánnak igazán jól jöhetett, ő ugyanis indult Bátaszéken a múlt hétvégén a polgármesteri székért, de csak 25 százalékot szerzett, és a Tisza-szigetek által támogatott Béres Judit lett a polgármester – írja a lap.