Naszrin Szotúde iráni jogvédő nyerte az idei Havel-díjat

Az iráni Naszrin Szotúde emberi jogi ügyvéd nyerte el az idei Václav Havel Emberi Jogi Díjat - írja a Magyar Helsinki Bizottság közleményében. Az elismerést az Európa Parlament Parlamenti Közgyűlése őszi ülésszakának mai nyitányán adták át. Az egyik legrangosabb emberi elismerésre jelölték még az iráni Maszih Alinedzsádot és Pardavi Mártát, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét is.

A Václav Havel Emberi Jogi Díjat 2013 óta osztja ki az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. A három döntőbe jutó jelöltről és a díjazott személyéről azonban nem a képviselők, hanem egy független jelölő bizottság dönt.

Idén először a díj történetében mindhárom jelölt nő volt. Ketten közülük az iráni teokratikus diktatúra ellen küzdenek, ők a jelenleg száműzetésben élő Maszih Alinedzsád újságíró és a csak pár hónapja szabadult, hazájában élő Naszrin Szotúde emberi jogi ügyvéd, a harmadik jelölt pedig Pardavi Márta volt.

Naszrin Szotúde Irán egyik legismertebb emberi jogi ügyvédje. Civil aktivistákat, újságírókat, kisebbségeket és halálbüntetésre ítélt gyerekeket képviselt, míg tehette. A nőket hidzsábviselésre kötelező törvények és a halálbüntetés ellen kampányolt, ami miatt többször letartóztatták és hosszú időre bebörtönözték. Idén áprilisban ismét letartóztatták, majd májusában óvadék ellenében szabadlábra helyezték.