Négy év börtönbüntetést kér az ügyészség a korrupcióval vádolt volt francia kulturális miniszterre

Két év nyomkövetővel kiváltható börtönbüntetést és két év felfüggesztett szabadságvesztést kért hétfőn a korrupcióval és befolyással üzérkedéssel vádolt Rachida Dati korábbi francia kulturális miniszterre (2024-2026) a francia országos pénzügyi ügyészség.

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A volt tárcavezető perének végén a vádhatóság mellékbüntetésként ötéves eltiltást is javasolt a közügyektől, amely azonnal végrehajtandó lenne, függetlenül egy esetleges fellebbezéstől. Amennyiben a bíróság a néhány nap múlva meghozandó ítéletében követi az ügyészség javaslatát, Rachida Datit azonnal megfoszthatják a párizsi VII. kerületi polgármesteri mandátumától, és megakadályoznák visszatérését a bírói karba, ahová a közelmúltban visszahelyezték, és ahol jelenleg egy posztra vár.

A 60 éves befolyásos jobboldali politikust azzal vádolják, hogy 2009 és 2013 között elfogadott 900 ezer eurót a Renault-Nissan leányvállalatától, az RNBV-től úgy, hogy tényleges munkát nem végzett érte. Abban az időben ügyvédként és európai parlamenti képviselőként (2009-2019) dolgozott, és a gyanú szerint utóbbival fedezte, hogy pénzért lobbizott az Európai Parlamentben.

A per másik vádlottja Carlos Ghosn, a Renault-Nissan korábbi elnök-vezérigazgatója, aki ellen 2023 áprilisa óta nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Cégvezető által elkövetett hivatali visszaélés, hűtlen kezelés, korrupció és aktív befolyással való üzérkedés ellen a vád az ügyben, amelyhez a Renault felperesként csatlakozott. A libanoni, francia és brazil állampolgárságú 72 éves férfit 2018 végén letartóztatták Japánban, ahol a Renault-Nissan csoport vezetőjeként elkövetett feltételezett pénzügyi visszaélések miatt kellett volna bíróság elé állnia, azonban 2019 végén bravúros módon sikerült megszöknie az országból, és azóta Libanonban tartózkodik. Az ügyészség rá is négy év börtönbüntetés kiszabását kérte.

Az ügyészek négyórás vádbeszédükben azt állították, hogy Rachida Dati a közszolgálati mandátumát egyéni haszonszerzésre használta. Az ügy lényege egy 2009-es ügyvédi szerződés Carlos Ghosnnal, a Renault akkori vezetőjével: évi 300 ezer eurós adómentes díjért cserébe Dati állítólag az Európai Parlamentben képviselte a Renault érdekeit, vagyis valójában lobbizott, amit európai parlamenti képviselőként nem tehetett volna meg. Az ügyészség szerint ezt a tilalmat úgy játszotta ki, hogy tanácsadó cége helyett ügyvédként dolgozott, így a szakmai titok védelmét élvezte. Vádolják hivatali visszaéléssel, hűtlen kezeléssel, vesztegetéssel és passzív befolyással való üzérkedéssel.

Az ügyész szerint Dati állítólagos jogi munkájának gyakorlatilag nincs nyoma: nincsenek jegyzetek, e-mailek, jegyzőkönyvek vagy találkozók, pedig a Renault-nak 200 fős jogi osztálya volt. Dati tagadja a vádakat, és azt mondja, Ghosn akarata volt, hogy ne őrizzen meg feljegyzéseket, a munkája pedig Marokkóval, Algériával, Törökországgal és Iránnal kapcsolatos ügyekre terjedt ki. Az ügyészek indítékként a kiegészítő jövedelem megszerzését jelölték meg, és az ügyet a demokratikus intézmények kudarcának nevezték. Dati ügyvédei a vádbeszéd után a felmentését kérték.

Hétfőn egy másik volt kulturális miniszter, Hankó Balázs mentelmi jogát függesztette fel a magyar országgyűlés, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolnak. (via MTI)