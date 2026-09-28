A parlament felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát a 17 milliárdos NKA-s pénzosztás ügyében

A parlament 139 igen szavazattal, egyhangú szavazással felfüggesztette Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális miniszter mentelmi jogát. A tiszás és Mi Hazánk-képviselők egyaránt igennel szavaztak, a Fidesz- és KDNP-frakció, ahogy nem sokkal korábban bejelentették, nem vett részt az ülésen.

A Fidesz-KDNP frakció üres helye Fotó: Bankó Gábor/444

„Hát ez a nap is eljött” – így kezdte a szavazás előtti felszólalását Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke, aki röviden ismertette, hogy az ügyészség milyen ügyben és miért kérte ki Hankó Balázs mentelmi jogát. A bizottság ma reggeli ülésén Hankó megjelent, és „hosszas magyarázkodással, illetve okfejtéssel előadta”, hogy ez egy "kultúrpolitikai leszámolás", de "szeretné magát az igazságszolgáltatás előtt tisztázni". Hankó és a két ellenzéki frakcióvezető sajtótájékoztatójáról itt írtunk. A mentelmi bizottság ülésén 3 igen szavazat volt a mentelmi jog felfüggesztésére, a többi képviselő nem szavazott, így a bizottság formálisan úgy döntött, hogy a mentelmi jogot ne függesszék fel.

Ez múlt kedden történt – Seszták Miklóséval és Magyar Péterével együtt ekkor kérték ki Hankó mentelmi jogát Lajtár István legfőbbügyész-helyettes. Az ügyészség akkor kiadott közleménye szerint Hankó magatartása különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének minősülhet. Ennek büntetési tétele a Btk. szerint öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az ügy a Nemzeti Kulturális Alap választások előtti pénzosztásából nőtt ki 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssé. Az erről kiadott ügyészségi közleményben az állt: az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó irányításával arra használták, hogy a forrásokat tömegesen az NKA törvényi céljaitól eltérően költsék el. Az ügyészség szerint a kollégium forrásaira beadott kérelmeket érdemben nem bírálták el,

a gyanú szerint a pénz legalább részben a 2026-os fideszes választási kampány finanszírozását és egyes kérelmezők személyes céljait szolgálta.

Az ügyészség múlt heti közleménye szerint ehhez egy kettős döntéshozatali rendszert működtettek. Elvileg egy ideiglenes kollégium, ténylegesen viszont Hankó döntött a pályázatokról. A vádhatóság szerint volt olyan támogatás, amelyről már a formális kollégiumi eljárás előtt döntöttek, sőt, több kiemelt támogatásnál a döntés még a támogatási kérelem beadását is megelőzte. Az ügyészség szerint összesen 1079 támogatásra ment el ez a bizonyos 17,3 milliárd, az NKA céljaitól eltérő támogatás.

A botrány az országgyűlési választás utáni napokban, április közepén robbant ki. Ma már tudjuk, hogy többek között Pataky Attila, Tóth Gabi és más, a Fidesz kampányában rendszeresen turnézó szereplők környezetéhez jutott a pénz, de kiderült az is, hogy Rétvári Bence kampányának szervezői szintén kaptak pénzt, 50 millió forintot, Hankó pedig 341 millió forintnyi támogatást osztott szét a saját választókerületében. Júliusban a 444 megszerezte azt a 400 millió forintos támogatási listát, amiről Hankó négy nappal a választás előtt egy személyben döntött. Hankó környezetében dolgozó volt tisztviselőt is őrizetbe vettek; többek között Bús Balázs volt alelnököt és Hankó korábbi kabinetfőnökét, de letartóztatták Fásy Ádám feleségét is.

Hankó mellett a hétvégén kiállt a Fidesz elnöksége, azt ígérve, hogy a felelősségre vonásáért fellépők személyesen lesznek felelősségre vonva, amint a „nemzeti erők” helyreállítják a jogállamot. Bóka János frakcióvezető pedig azzal rukkolt elő vasárnap, feltehetően Hankó és Seszták mentelmi jogának akkor még csak várható elvételét előre magyarázva, hogy a héten elindul a hajtóvadászat a Fidesz vezetői ellen.

Az elmúlt két, sűrű politikai héttel és a beindulni látszó Út a börtönbe programmal foglalkozott ez a nagyobb összefoglaló cikkünk, illetve a Helyzet van! legutóbbi, pénteki adása is: