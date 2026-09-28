A parlament felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát a 17 milliárdos NKA-s pénzosztás ügyében

A parlament 139 igen szavazattal, egyhangú szavazással felfüggesztette Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális miniszter mentelmi jogát. A tiszás és Mi Hazánk-képviselők egyaránt igennel szavaztak, a Fidesz- és KDNP-frakció, ahogy nem sokkal korábban bejelentették, nem vett részt az ülésen.
„Hát ez a nap is eljött” – így kezdte a szavazás előtti felszólalását Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke, aki röviden ismertette, hogy az ügyészség milyen ügyben és miért kérte ki Hankó Balázs mentelmi jogát. A bizottság ma reggeli ülésén Hankó megjelent, és „hosszas magyarázkodással, illetve okfejtéssel előadta”, hogy ez egy "kultúrpolitikai leszámolás", de "szeretné magát az igazságszolgáltatás előtt tisztázni". Hankó és a két ellenzéki frakcióvezető sajtótájékoztatójáról itt írtunk. A mentelmi bizottság ülésén 3 igen szavazat volt a mentelmi jog felfüggesztésére, a többi képviselő nem szavazott, így a bizottság formálisan úgy döntött, hogy a mentelmi jogot ne függesszék fel.
Ez múlt kedden történt – Seszták Miklóséval és Magyar Péterével együtt ekkor kérték ki Hankó mentelmi jogát Lajtár István legfőbbügyész-helyettes. Az ügyészség akkor kiadott közleménye szerint Hankó magatartása különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének minősülhet. Ennek büntetési tétele a Btk. szerint öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés.
Az ügy a Nemzeti Kulturális Alap választások előtti pénzosztásából nőtt ki 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssé. Az erről kiadott ügyészségi közleményben az állt: az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó irányításával arra használták, hogy a forrásokat tömegesen az NKA törvényi céljaitól eltérően költsék el. Az ügyészség szerint a kollégium forrásaira beadott kérelmeket érdemben nem bírálták el,
a gyanú szerint a pénz legalább részben a 2026-os fideszes választási kampány finanszírozását és egyes kérelmezők személyes céljait szolgálta.
Az ügyészség múlt heti közleménye szerint ehhez egy kettős döntéshozatali rendszert működtettek. Elvileg egy ideiglenes kollégium, ténylegesen viszont Hankó döntött a pályázatokról. A vádhatóság szerint volt olyan támogatás, amelyről már a formális kollégiumi eljárás előtt döntöttek, sőt, több kiemelt támogatásnál a döntés még a támogatási kérelem beadását is megelőzte. Az ügyészség szerint összesen 1079 támogatásra ment el ez a bizonyos 17,3 milliárd, az NKA céljaitól eltérő támogatás.
A botrány az országgyűlési választás utáni napokban, április közepén robbant ki. Ma már tudjuk, hogy többek között Pataky Attila, Tóth Gabi és más, a Fidesz kampányában rendszeresen turnézó szereplők környezetéhez jutott a pénz, de kiderült az is, hogy Rétvári Bence kampányának szervezői szintén kaptak pénzt, 50 millió forintot, Hankó pedig 341 millió forintnyi támogatást osztott szét a saját választókerületében. Júliusban a 444 megszerezte azt a 400 millió forintos támogatási listát, amiről Hankó négy nappal a választás előtt egy személyben döntött. Hankó környezetében dolgozó volt tisztviselőt is őrizetbe vettek; többek között Bús Balázs volt alelnököt és Hankó korábbi kabinetfőnökét, de letartóztatták Fásy Ádám feleségét is.
Hankó mellett a hétvégén kiállt a Fidesz elnöksége, azt ígérve, hogy a felelősségre vonásáért fellépők személyesen lesznek felelősségre vonva, amint a „nemzeti erők” helyreállítják a jogállamot. Bóka János frakcióvezető pedig azzal rukkolt elő vasárnap, feltehetően Hankó és Seszták mentelmi jogának akkor még csak várható elvételét előre magyarázva, hogy a héten elindul a hajtóvadászat a Fidesz vezetői ellen.
Az elmúlt két, sűrű politikai héttel és a beindulni látszó Út a börtönbe programmal foglalkozott ez a nagyobb összefoglaló cikkünk, illetve a Helyzet van! legutóbbi, pénteki adása is:
A Fidesz frakcióvezetőjének a jóslata egybeesik azzal, hogy hétfőn szavaz a Parlament Hankó Balázs és Seszták Miklós volt miniszterek mentelmi jogának felfüggesztéséről.
És a másik vádlott is.
Hátráltatja-e az előző rendszer ügyeinek feltárását, ha szétesik a bűnüldöző szervezet? Erről beszélgettünk a Helyzet: van! legújabb adásában.
A párt szerint koncepciós eljárás folyik. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is kiállt Hankó Balázs mellett. Seszták Miklósról nem beszéltek.
A kedvezményezettek között van Kocsis Máté elítélt lengyel politikust bujtató titkárának cége és Böjte Csaba egyesülete is. De egészen ezoterikus dolgok is előkerültek. Volt, aki írásos pályázat nélkül jutott volna támogatáshoz, más a kért összegnél is többet kapott volna. Tarr Zoltán végül valamennyi döntést visszavonta.
A Nemzeti Kulturális Alap egyik támogatáskezelője osztotta a pénzt. A listáról Molnár Áron osztott meg részleteket.
Két volt miniszter a Legfőbb Ügyészség célkeresztjében: az eddigi legnagyobb vadakra megy rá a hatóság.
A KDNP-s államtitkár kampányfőnökének alapítványát is feltuningolták a választás előtt.
Az exminiszter mentelmi jogának kiadása „a kiépülő újkommunista önkény újabb megnyilvánulása”, áll a Fidesz elnökségének nyilatkozatában.
A korábbi kulturális miniszterekhez képest kirívóan sok pénzt szórt szét Hankó az NKA-s keretéből. A támogatások több mint 10 százalékát a saját választókerülete kapta.
Több szálon is beindulni látszik az Út a börtönbe program, házkutatás az Alapjogokért Központban, a Mészáros-Szíjj páros és Schmidt Mária is pozíciót veszített. Mindeközben a Tisza elutasította a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltjét, Magyar pedig Ukrajnával meccselt a neten.