NER-milliárdosok letartóztatásban, exminiszterek kikérve, Magyar Péter frontokat nyitott – ilyen sűrű két hete régen volt a közéletnek

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Orbán Viktor a tusványosi beszédében azt jósolta, hogy a Tisza Párt rendszere a gazdasági nehézségek miatt 133 nap után összeomlik, és a 134. naptól egyre nő majd a választói ellenállás. Bár az összeomlás elmaradt, szeptember 19., vagyis a Tisza-kormány 133. napja egy kulcsfontosságú időszakba esett. Az elmúlt két hét ugyanis a választás óta eltelt fél év legintenzívebb két hete volt.

A hatóságok neves NER-es szereplőkkel kapcsolatban intézkedtek, a Tisza elutasította a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltjét, a fideszesek újabb kulcspozíciókat veszítettek. Orbán Viktorék pedig közben passzívan nézték, ahogy ezerrel dübörög a magyar közélet.

Induló elszámoltatás

A brutális két hét Magyar Péter szeptember 15-ei parlamenti megjegyzésével kezdődött. A miniszterelnök a szokásos Fidesz-ekézés közben mintegy mellékesen bejelentette, hogy tudomása szerint az ügyészség előállította Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját. A Központi Nyomozó Főügyészség nem sokkal később közölte, hogy az úgynevezett Volánbusz-ügyben három személyt vettek őrizetbe.

A három személy között volt Jellinek Dániel és Szivek Norbert is, akiket szeptember 17-én már le is tartóztattak. Mindkettejüket többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsították meg, a Volánbusz személyszállítási szolgáltatásaihoz és buszbeszerzéseihez kapcsolódó, milliárdos korrupciós ügyben. A rendőrautóból bilincsben és vezetőszáron kiszálló Szivek Norbert fotója azonnal emblematikussá vált, a fideszesek börtönbe zárására áhítozó, egyre türelmetlenebb Tisza-szavazók először érezhették, hogy végre történik valami.

Szivek Norbert bilincsben, vezetőszáron érkezik a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületébe. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ez pedig csak a kezdet volt.