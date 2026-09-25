NER-milliárdosok letartóztatásban, exminiszterek kikérve, Magyar Péter frontokat nyitott – ilyen sűrű két hete régen volt a közéletnek

Orbán Viktor a tusványosi beszédében azt jósolta, hogy a Tisza Párt rendszere a gazdasági nehézségek miatt 133 nap után összeomlik, és a 134. naptól egyre nő majd a választói ellenállás. Bár az összeomlás elmaradt, szeptember 19., vagyis a Tisza-kormány 133. napja egy kulcsfontosságú időszakba esett. Az elmúlt két hét ugyanis a választás óta eltelt fél év legintenzívebb két hete volt.
A hatóságok neves NER-es szereplőkkel kapcsolatban intézkedtek, a Tisza elutasította a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltjét, a fideszesek újabb kulcspozíciókat veszítettek. Orbán Viktorék pedig közben passzívan nézték, ahogy ezerrel dübörög a magyar közélet.
A brutális két hét Magyar Péter szeptember 15-ei parlamenti megjegyzésével kezdődött. A miniszterelnök a szokásos Fidesz-ekézés közben mintegy mellékesen bejelentette, hogy tudomása szerint az ügyészség előállította Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját. A Központi Nyomozó Főügyészség nem sokkal később közölte, hogy az úgynevezett Volánbusz-ügyben három személyt vettek őrizetbe.
A három személy között volt Jellinek Dániel és Szivek Norbert is, akiket szeptember 17-én már le is tartóztattak. Mindkettejüket többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsították meg, a Volánbusz személyszállítási szolgáltatásaihoz és buszbeszerzéseihez kapcsolódó, milliárdos korrupciós ügyben. A rendőrautóból bilincsben és vezetőszáron kiszálló Szivek Norbert fotója azonnal emblematikussá vált, a fideszesek börtönbe zárására áhítozó, egyre türelmetlenebb Tisza-szavazók először érezhették, hogy végre történik valami.
Ez pedig csak a kezdet volt.
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Magyar Péter kiemelten fontos hozzászólásáról a Magyar Távirati Iroda számolt be szerdán délelőtt.
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Ebben az ügyben tartóztatták le Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet. Seszták jelenleg parlamenti képviselő, ezért tartja gyanúsnak Magyar, hogy az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség jár el. Az akkor szokott, ha mentelmi joggal érintett szereplő is képbe kerül.
Egy nappal azután, hogy az ügyészség kikérte Hankó és Seszták exminiszterek mentelmi jogát tízmilliárdos gazdasági bűncselekmény gyanúja miatt, illetve az ő mentelmi jogát a Dunába dobott telefon ügyében.
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