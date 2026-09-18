Zavar a menetelők között: a CÖF idő előttinek tartja az október 23-ai Békemenetet

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) megtárgyalta az október 23-án tartandó Békemenetről szóló javaslatot, de arra jutott, hogy „idő előttinek tartja” a megrendezését. A szervezet azt írta a Facebookon, hogy „a következő Békemenet a későbbiek folyamán esedékes”.

A CÖF közleménye azért érdekes, mert Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi Zöldi László szeptember 16-án Békemenetet jelentett be október 23-ára. Bayerék azt írták, hogy a Terror Házához tartó menetre várnak „minden magyart, akinek fontos a haza és a jövő”. A Fidesz pedig szeptember 18-án közölte, hogy október 23-ai megemlékezését a Terror Háza előtt tartja.

A CÖF bejelentésére Magyar Péter is reagált. A miniszterelnök azt írta a Facebookon, a hírt úgy kell érteni, hogy a Békemenet érdeklődés és közpénz hiányában elmarad.

A 2025-ös Békemenet a Margit hídon halad át Fotó: Bankó Gábor/444

A Terror Háza azután lett szimbolikus helyszín, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden bejelentette, hogy ideiglenesen bezárt a múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. A múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány egyike a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekvák), amik megszüntetését az új kormány kezdeményezte.

A döntés ellen a Fidesz és a KDNP is tiltakozott. Schmidt Mária pedig az SZDSZ-t sejtette a leváltása mögött.