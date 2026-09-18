A Fidesz a Terror Háza előtt tartja az október 23-ai megemlékezését

„Tiltakozzunk közösen az újkommunista önkény ellen!” - szólított fel közleményében a Fidesz, miközben bejelentette, hogy október 23-ai megemlékezését a Terror Háza Múzeum előtt tartja.

Ez azt jelenti, hogy a párt megemlékezése ugyanott lesz, ahol a Bayer Zsolték által pár napja bejelentett Békemenet. Bayerék korábban azt írták, hogy a múzeumhoz tartó menetre várnak „minden magyart, akinek fontos a haza és a jövő”.

Orbán Viktor beszédet mond a parlament előtt 2025. október 23-án Fotó: Bankó Gábor/444

A Terror Háza azután lett szimbolikus helyszín, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden bejelentette, hogy ideiglenesen bezárt a múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. A múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány egyike a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekvák), amik megszüntetését az új kormány kezdeményezte.

A döntés ellen a Fidesz és a KDNP is tiltakozott. Schmidt Mária pedig az SZDSZ-t sejtette a leváltása mögött. (via MTI)