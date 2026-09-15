Schmidt Mária az SZDSZ-t sejti a leváltása mögött

Facebook-bejegyzésben reagált a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatója, Schmidt Mária arra, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felmentette főigazgatói feladatai alól.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Schmidt azt írja, indoklást, magyarázatot nem kapott a döntésről, ahogy semmilyen kommunikációra sem került sor közte és a minisztérium között, így leveleire se kapott választ.

„Csak remélni merem, hogy az indoklás nem függ össze az országszerte ismert ellenzéki politikai szimpátiámmal, ugyanis a Tisza által oly sokszor hivatkozott európai politikai kultúrába nem fér bele, hogy a közgyűjteményi vezetőket politikai szimpátia alapján válassza ki a kormányzat”

– folytatta Schmidt Mária, aztán jött az elkerülhetetlen SZDSZ-ezés (az a párt, amelyben többek között a Fidesz jelenlegi frakcióvezetője, Bóka János is politizált):

„Azt sem jelezte semmilyen módon sem Tarr Zoltán, sem a kormányzat más tagja, hogy a Terror Háza Múzeum kiállításának tartalmával vagy nézőpontjával problémája lenne. A kormányzat szellemi és politikai elődje, az SZDSZ, legalább nyilvánosan sérelmezte anno a Tettesek Falát, valamint a kommunista és nyilas terror egyenlő mércével történő elitélését. Feltételezem tehát, hogy a Múzeum bezárásának ez az oka, hiszen a Tisza mögött álló SZDSZ-es szellemi bázis a megnyitásakor ezekre hivatkozva akarta ellehetetleníteni a Terror Háza Múzeumot. Bennük legalább volt annyi kurázsi, hogy véleményüket nyíltan vállalták, amihez a Tisza-kormányzatnak nincs kellő bátorsága.”

A történész Schmidt, akit az Orbán-rezsim főideológusának is tartanak, azt is írja, hogy volt munkatársait kötelezték arra, hogy a múzeum felületein „technikai okokkal” indokolják a múzeum bezárását. A Terror Háza Múzeum létrehozását és vezetését élete megtiszteltetésének nevezi, és Schmidt Mária szerint „úgy elmesélni a magyar közelmúlt tragédiáit, diktatúráinak honfitársainktól oly súlyos áldozatokat követelő évtizedeit, hogy az úgy a hazai, mint a külföldi látogatóknak maradandó élményt nyújtson, nagyon nehéz lesz.”