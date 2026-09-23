Csigafeldolgozó, lówellness, kóser brokkoli és egyéb huncutságok: Seszták Miklós a NER Disneylandjét húzta fel Kisvárdán

POLITIKA

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Hankó Balázs és Magyar Péter mellett Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte a Legfőbb Ügyészség kedden. Míg Hankónál igazából az volt a csoda (valószínűleg ő maga is emiatt volt a legjobban meglepve), hogy ez eddig nem történt meg, a miniszterelnök pedig a bejelentés óta ontja magából a felháborodott posztokat a saját ügyével kapcsolatban, Seszták Miklós egész politikai pályafutásához híven surranópályán igyekszik elsuhanni a rivaldafény elől.

Hogy mégis csak volt előjele Seszták előszedésének, arról egyébként pont Magyar Péter pár nappal ezelőtti, ATV-s fellépése is tanúskodik, ahol egyszer csak elkezdte emlegetni a Volánbuszt érintő milliárdos korrupciógyanús ügyben a volt minisztert.

És lőn: a miniszterelnöki emlegetés után nem sokkal a kezdeményezés megtörtént, már csak az a kérdés, mi lesz Seszták további sorsa.

Na de hogy jutottunk idáig? És kicsoda Seszták Miklós, a surranópályás kópé, aki épp fennakadt az ügyészségi hálón?

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POLITIKA Központi Nyomozó Főügyészség hankó balázs legfőbb ügyészség volánbusz olaf kisvárda nemzeti sportközpontok magyar péter Seszták Miklós orbán viktor mnv
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