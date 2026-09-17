A Fővárosi Törvényszék szerint Jellineknek és Sziveknek minden anyagi eszközük megvan ahhoz, hogy kivonják magukat az eljárás alól

A Volánbusz személyszállítási szolgáltatásaihoz és buszbeszerzéseihez kapcsolódó, milliárdos korrupciós ügyben többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet – közölte a Fővárosi Törvényszék. A Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön egy hónapra, október 17-ig rendelte el a milliárdos üzletember és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójának letartóztatását.



Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A bíróság szerint bár mindkettejük személyi körülményei rendezettek, a gyanúsítás súlya, a kiszabható büntetés, valamint anyagi helyzetük és kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye. A végzés szerint a „kiemelkedő egzisztenciális helyzetű és életszínvonalon élő” gyanúsítottaknak megvannak az anyagi eszközeik ahhoz, hogy kivonják magukat az eljárás alól.

A nyomozás ráadásul még kezdeti szakaszban van: további tanúkat, esetleg újabb gyanúsítottakat is kihallgathatnak. A bíróság szerint ezért fennáll annak a veszélye is, hogy Jellinek és Szivek szabadlábon befolyásolnák a tanúkat vagy akadályoznák a bizonyítást. Jellineknél a bűnismétlés veszélyét is megállapították, mivel korábban már állt bíróság előtt részben hasonló bűncselekmény miatt, és jelenleg is folyik ellene egy másik büntetőeljárás.

A védelem enyhébb kényszerintézkedést kért, a bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a bizonyítás sértetlensége jelenleg csak a gyanúsítottak kommunikációjának teljes ellenőrzésével biztosítható.

Az Indotek Group indokolatlannak nevezte Jellinek letartóztatását. A cég szerint Jellinek végig együttműködött a hatóságokkal, és nem követett el bűncselekményt.

A végzés nem végleges, Jellinek és Szivek, valamint védőik is fellebbeztek.

Az NNI szeptember 10-én jelentette be, hogy nyolc korábbi cégvezetőt gyanúsított meg a Volánbusz túlárazott buszbeszerzései miatt. A gyanú szerint 2015 és 2018 között több mint 600 használt buszt szereztek be túlárazva, ezzel mintegy 10 milliárd forintos kárt okozva.

Jellinek Dániel a Forbes becslése szerint 313 milliárd forintos vagyonával a hetedik leggazdagabb magyar. Vagyonát elsősorban ingatlanügyletekkel alapozta meg, később pedig szoros üzleti kapcsolatba került Tiborcz Istvánnal. Szivek MNV-vezérsége idején a Volánbusz ügye mellett más vitatott állami beszerzések is napvilágra kerültek, köztük az MVM ötmilliárd forintos informatikai beszerzése.