Mentelmi joggal rendelkező személy is érintett a Volánbusz-ügyben, állítja az NNI szóvivője

További személyek meggyanúsítása is megtörténhet, köztük mentelmi joggal rendelkező személyeké is – erről beszélt a Kontroll stúdiójában csütörtök este Kész-Varga Mónika a Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője. „Ha olyan személlyel találkozunk, és olyan személyhez vezetnek a szálak, akivel kapcsolatban már nincsen hatáskörünk nyomozni, akkor természetesen ilyen esetben bekapcsolódik az ügyészség” – mondta a szóvivő, mire a műsorvezető visszakérdezett: „mint például mentelmi joggal rendelkező személy?” „Például. És azt is el tudom mondani, hogy ebben az ügyben is van ilyen szál. Arra a kérdésre nem tudott válaszolni Kész-Varga, hogy Orbán Viktor családtagjai is érintettek-e az ügyben. A teljes interjút itt lehet megnézni, a vonatkozó részt a Kontroll az alábbi Facebook-videóban is kiemelte.

Az ügyben idén májusban hallgatták ki tanúként Galgóczy Ferenc vállalkozót, aki korábban arról beszélt a Kontrollnak, hogy Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter, KDNP-s parlamenti képviselő tudott a kiterjedt korrupciós hálózat tevékenységéről, és abból személyesen hasznot is húzhatott.

A szóvivő ezen kívül elmondta, hogy eddig ismeretlen tettes ellen zajlott a nyomozás, azonban fordulópont következett ebben, miután az NNI-n két hónappal ezelőtt nyomozócsoport alakult, hogy minél hamarabb eljussanak az elkövetőhöz. Csütörtökön így tudták kihallgatni a nyolc gyanúsítottat, akiket különösen jelentős vagyoni hátrány okozásával gyanúsították meg. Házkutatást is tartottak náluk, ahol több zsáknyi iratot foglaltak le, és elektronikus adatokat is bevittek. Nincsen kényszerintézkedés egyikükkel szemben sem.

A lap információi alapján csütörtökön írtuk meg, hogy az ügyben idézést kapott Szivek Norbert, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója és Jellinek Dániel milliárdos ingatlanvállalkozó, Tiborcz István korábbi üzlettársa is.

A rendőrség csütörtök délután közleményt adott ki az ügyben. Azt írták, a tíz évvel ezelőtti illegális ügyletekben hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. Az ügy teljes körű felderítésére az NNI két hónappal ezelőtt külön nyomozócsoportot hozott létre. Az adatok szerint 2015 és 2018 között az állami tulajdonú Volán-társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be.

„A hűtlen kezelésből származó bűnös vagyont pénzmosással szerezték meg. Az adatok szerint a háttérben ingatlanprojektek finanszírozása zajlott, valamint egymilliárd forintot meghaladó pénzfelvétel, illetve nagy értékű autó vásárlása. A beruházások a XII. és a IX. kerületben, valamint Balatonvilágoson és Törökbálinton valósultak meg. A Volán-társaságoknál a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látta el, és az akkori vezetője tudott olyan állami tulajdonú ingatlanokról, amelyek értékesítés esetén jelentős haszonnal kecsegtettek.”

A rendőrség azt írta, az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és további gyanúsítások várhatók. A bűnös vagyonok felderítése és visszaszerzése külön eljárás keretében zajlik az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatalnál.

A Volánbusz-ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés az NNI-hez, de az azóta tartó nyomozás során még senkit sem gyanúsítottak meg. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A történtekről szintén a Kontroll írt bővebben.