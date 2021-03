Miközben dúl a járvány, kormányközeli figuráknak osztottak ígéretes üzleteket

Több 444 videó?

Március 4-én csütörtökön az ország nagy része arra figyelt, a kormány hogyan kezeli az ismét súlyossá váló járványügyi helyzetet. Gulyás Gergely miniszterelnökségi miniszter ekkor jelentette be az újabb szigorításokat. A kormány pedig javában készült a hétvégi tömeges oltási kampányra, amely csütörtök estére elkezdett káoszba fulladni.

Jóval kisebb figyelem jutott arra, hogy a kormány aznap jelentette be egy jelentős piaci szektor átrendezését. Csütörtökön adtak ki egy közleményt arról, hogy megvannak a nyertesei annak az állami pályázatnak, amely arról szólt, a jövőben kik tevékenykedhetnek felszámolóként, vagyis kik végezhetik a fizetésképtelenné váló vállalkozások felszámolását.

A 90 győztes cég közül 54 korábban nem rendelkezett ilyen jogosultsággal, vagyis új szereplő a piacon. A közzétett listát átvizsgálva a Direkt36 azt találta, hogy a nyertes pályázók között több olyan cég van, amely fideszes politikus vagy pedig más kormányközeli figura érdekeltsége. A pályázatra összesen 277 cég jelentkezett, az elbírálás során pedig nagy súllyal estek latba a szubjektív szempontok.

Ez egy jelentős, évi 3-6 milliárdosra becsült piac, amelyen mostantól az állami felszámoló mellett mindössze ez a 90 nyertes cég működhet. A piacon arra számítanak, hogy a járvány miatti gazdasági problémák eredményeként hamarosan felpörögnek majd a felszámolások, tehát a felszámoló cégek ezzel jól fognak járni.

A nyertesek között van egy Seszták Miklós korábbi miniszterhez köthető ügyvédi iroda cége is, miközben Seszták maga is részt vett a kiválasztási folyamatban. A pályázati eljárással kapcsolatban több kérdést is feltettünk a kormánynak és Sesztáknak is. Ezekre egyelőre nem kaptunk választ.

Mészáros-kör, Papcsák, Valton, Tasnádi

A nyertesek között van egy Fejérvári-ház Kft. nevű cég, amely egy fideszes politikus, Papcsák Ferenc résztulajdonába tartozik. Papcsák korábban fideszes parlamenti képviselő volt. A 2010-es kormányváltás után elszámoltatási kormánybiztosnak nevezték ki. A kormánybiztosi pozíciójáról néhány hónappal később azért mondott le, mert Zuglóban polgármesternek választották. A polgármesteri posztot csak egy cikluson keresztül töltötte be. Jelenleg a jegybank felügyelő bizottságának elnöke.

A jövőben felszámolásokat végezhet a Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. A cég egyik tulajdonosa Tasnádi László volt belügyi államtitkár. Tasnádi a posztjáról 2016-ban mondott le, miután Lázár János akkori miniszterelnökségi miniszter kínosnak nevezte, hogy a III/II-es múltú államtitkárt pont október 23-án léptették elő. Tasnádi Pintér Sándor belügyminiszter bizalmasának számít, a lemondása után Pintér korábbi őrző-védő cégénél, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-nél lett vezérigazgató.

A nyertesek között feltűnnek olyan szereplők, akik Mészáros Lőrinc birodalmához kötődnek. Ilyen a Prima Liquidator Kft., amely a pályázati győzelmét már a honlapján is feltünteti. A cég egyik tulajdonosa Gál Miklós, aki Mészáros Lőrinc cégbirodalmában tölt be meghatározó pozíciókat. Tavaly június végéig az Opus Global általános vezérigazgatója volt, a Hunguest Hotels Zrt.-nek jelenleg is az igazgatósági tagja, és résztulajdonos a kormánnyal szimpatizáló Tv2-ben is.

Mészáros Lõrinc birodalmához kötődő emberek is feltűntek a piacon Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A Prima Liquidator Kft. a megkeresésünkre azt közölte, hogy komoly tapasztalatuk van a felszámolások terén. Gál ugyanis egy olyan felszámoló cégnek is tulajdonosa, amely az előző, hét évvel ezelőtti pályázaton is nyert.



Ugyanehhez az érdekkörhöz tartozik a Csődtanácsadó Menedzser kft., amely szintén nyert a felszámolói pályázaton. A cég egyik tulajdonosa Nagy Szilvia. Ő Gál Miklóssal és a Takarékbankot irányító Vida Józseffel közösen birtokolja az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-t, amely a Tv2 egyik tulajdonosa.

A Csődtanácsadó Menedzser kft. a Direkt36-tal azt közölte, hogy már az előző pályázaton is indultak, akkor azonban még nem nyertek. Azt is hozzátették, hogy a cég szakértői csapata régóta foglalkozik ezzel a területtel.

A BVL Kft. is a győztesek között szerepel. A cég egyik tulajdonosa Varga Lajos Ernő, aki a számos kormányzati megrendelést elnyerő Valton-Sec biztonsági cég többségi tulajdonosa. Varga a Valtont közösen birtokolja Bessenyei Istvánnal. Bessenyei felesége Sarka Kata, akinek közös vállalkozása van Rogán-Gaál Cecíliával, Rogán Antal exfeleségével.

Felkerült a felszámolói névjegyzékbe a mindössze tavaly júniusban alapított Profinitó Felszámoló Kft is. A cég egyik tulajdonosa György Tibor, aki az SBGK ügyvédi iroda ügyvezetője. Bár szünetelteti a tevékenységét, de ennek az ügyvédi irodának a szenior partnere Bajkai István fideszes parlamenti képviselő. Bajkai a Fidesz alapító tagja, és közel áll Orbán Viktor miniszterelnök családjához is, amelynek több tagját is képviselte különböző sajtóügyekben. A SBGK több, nagyösszegű kormányzati megrendelést is kapott az elmúlt években.

A nyertesek között van a pályázat beadási határideje előtt néhány héttel, tavaly júniusban alapított BS Gran Consulting Kft. A cég két tulajdonosa Sasvári Viktor és Bacsa Péter. Sasvári korábban Esztergom fideszes önkormányzati képviselője volt. Bacsa pedig Hernádi Zsolt Mol-vezér rokona. Korábban a Direkt36 mutatta be, hogy Hernádi uniós forrásokból működő alapkezelője több százmillió forinttal segítette Sasvári cégét, valamint Bacsa Péter testvérének, Bacsa Györgynek a vállalkozását is.

Az említetteken kívül még más nyertes cég is rendelkezik politikai kapcsolatokkal. A győztesek neveit tartalmazó listát átvizsgálva azt találtuk, hogy az újonnan felszámolói jogosultságot elnyerő 54 cég közel felének van valamilyen kormányzati kötődése. Ezek a kapcsolatok sok esetben áttételesek, vagyis a győztes cégek tulajdonosai más cégeken és személyeken keresztül kötődnek kormányzati szereplőkhöz.

Seszták interjúztatott

A pályázatról szóló kormányzati felhívás tavaly április végén jelent meg, erre júliusig lehetett jelentkezni. A pályázatot egy öttagú értékelő bizottság bonyolította le. Ebbe Varga Judit igazságügyi, Pintér Sándor belügy-, Varga Mihály pénzügy-, Mager Andrea állami vagyon kezeléséért felelős miniszter és az Országos Bírósági Hivatal delegált tagokat. A bizottságot Mager delegáltja vezette. A kormány tájékoztatásából nem derül ki, hogy kik voltak a bizottság tagjai.

Az viszont nyilvános volt, hogy a bírálat során mi mennyi pontot ért. A 150 pontból 20-at tettek ki „formai-tartalmi szempontok”, ennek során előnynek számított például, ha a pályázó felszámoló cég már legalább három éve működik.. Az üzleti terv 90 pontot ért, itt az üzleti terv értékelése mellett vizsgálták azt is, hogy a pályázó által használt ingatlan mennyire alkalmas a felszámolói munkára, illetve a honlapja vagy a jövőbeli honlapja mennyire felhasználóbarát és pontosak-e az azon lévő információk. További 40 pontot lehetett szerezni a személyes prezentációval.



Egy, több mint húsz éve felszámolással foglalkozó szakember szerint az utóbbi két kategória értékelése meglehetősen szubjektív volt. A neve elhallgatását kérő felszámoló ezzel magyarázta, hogy a formai-tartalmi részen nagyon jól szerepelt, az üzleti tervére azonban már jóval kevesebb pontot kapott, így végül most nem is került be a nyertesek közé.

A felszámoló szerint a személyes prezentáció során Seszták volt fejlesztési miniszter hallgatta meg egy asszisztens társaságában. Az interjú pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium Bem rakparti épületében zajlott, a jelenleg kormánybiztosként dolgozó politikus irodája ugyanis itt található. Sesztáknak már a 2014-es, szintén több kormányközeli szereplőt helyzetbe hozó pályázatnál is kulcsszerepe volt, a bírálóbizottságot akkor ő vezette.

Seszták Miklós interjúztatta az egyik pályázót Fotó: 444

A mostani pályázat egyik nyertese - a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda tulajdonában álló Fibona Kft. - is kötődik Sesztákhoz. Az ügyvédi iroda korábban több megrendelést is kapott a Seszták Miklós vezette Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A miniszter és az iroda szoros kapcsolatával több újságcikk is foglalkozott, a G7 például arról írt, hogy Seszták lánya ennél az irodánál gyakornokoskodott, később pedig ügyvédjelöltként is ott dolgozott.

Miért éri meg?

A felszámolói piacra azért éri meg belépni, mert a felszámolás során értékesített vagyon négy százalékát a felszámolók kapják meg fizetség gyanánt. Ez nyilván akkor éri meg igazán, amikor jelentős vagyonnal rendelkező cégek kerülnek felszámolás alá. A különböző vagyonelemeket ráadásul ekkor gyakran a valós árnál jóval olcsóbban is lehet felvásárolni.

A felszámolók arra számítanak, hogy a járvány gazdasági hatásai miatt a közeljövőben várhatóan több lesz a munka. „Különösen a banki hitelmoratórium lejárta után indulhat el egy felszámolási hullám” – fogalmazott az egyik felszámoló, aki szerint ekkorra várhatóan számos cég nem tudja majd törleszteni a tartozásait.

Miután egy cég ellen megindul a felszámolás, sorsolással döntik el, hogy a mostani pályázat során kiválasztott cégek közül melyiket bízzák meg az adott munkával. A felszámolást elrendelő bíróság ehhez egy, a kormányzat által felügyelt szoftvert használ.

A cégnyilvántartási adatok gyűjtéséhez az Opten szolgáltatását használtuk.