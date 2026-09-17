Magyar Péter elkezdte Seszták Miklóst emlegetni a Volánbuszt érintő milliárdos korrupciógyanús ügyben

A NAV a garancia arra, hogy a politikusok vagyonosodási vizsgálata korrekt lesz, több tucat revizorra lesz szükség – mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában Magyar Péter.

A kormány szerdán döntött a részletekről, a törvényjavaslatot hamarosan benyújtják a parlamentnek. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Az új képviselőket két év múlva kezdik vizsgálni, szintén automatikusan. Aki távozik a posztjáról, azzal szemben 30 napon belül indul a vizsgálat. Mindez a hozzátartozókra is kiterjedhet, de a miniszterelnök nyilatkozata alapján csak azokra, akik egy háztartásban élnek a politikusokkal. Az egész vége büntetőeljárás is lehet.

„A NAV az eltitkolt vagyonelemeket is feltárja, Bahreintől Békéscsabáig.”

Magyar a műsorban arról beszélt, a nyilvános vagyonnyilatkozatok alapján is döbbenetes vagyont halmoztak fel egyes politikusok. Többször utalt Rogán Antalra, aki a „fura találmányára” hivatkozva tett szert megmagyarázhatatlan megtakarításra, de majd az eljárás során megindokolhatja, mi is volt ez.

Arra nem tért ki, hogy hogyan tud a NAV majd akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálódni.

Jellinek Dániel és Szivek Norbert letartóztatását nem kommentálta, annyit mondott, hogy haladnak az ügyek, elkezdtek dolgozni a hatóságok, de időt kell adni, egy jogállamban nem lehet mindenkit bilincsben elvezetni. Jellineket és Sziveket a Volánbusz-beszerzéseket érintő milliárdos vesztegetési ügyben tartóztatták le.

Magyar arról beszélt, a hírek alapján beszerzések Seszták Miklós minisztersége idejét érintették (Seszták 2014 és 2018 között volt nemzeti fejlesztési miniszter). Gyanúsnak tartja, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja az eljárást, ez akkor van így, ha mentelmi joggal érintett személy van a látókörben – mondta Magyar, majd gyorsan lezárta ezt a gondolatmenetet. Seszták jelenleg is KDNP-s országgyűlési képviselő.

Magyar beszélt arról is, hogy uniós pénz még nem jött, de az összeg jelentős része december végéig várható. A szociális szektort érintő béremelésről nem mondott konkrétumokat, arra hivatkozva, hogy a 2027-es költségvetés összefügg a minimálbér-emeléssel és az adócsökkentéssel is.