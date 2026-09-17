Újabb gyanúsítottja van a Volánbusz korrupciós ügyének

Már öt embert hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő, személyszállítási szolgáltatásokhoz és autóbusz-beszerzésekhez kapcsolódó milliárdos korrupciós ügyben.

Közülük hárman őrizetben vannak, az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatásukat. Erről a bíróság csütörtökön dönt.

A közlemény szerint a nyomozás önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette, valamint más korrupciós bűncselekmények miatt folyik.

Magyar Péter kedden a parlamentben azt mondta, hogy az ügyészség előállította Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót, Tiborcz István üzlettársát, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját, egy „nagyon-nagyon sok éve húzódó ügyben”.

A kép illusztráció. Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Ezután nem sokkal Központi Nyomozó Főügyészség közölte, bűnügyi akció hajtott végre a „Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügy” kapcsán, és több helyszínen történt kutatás és lefoglalás. Ekkor még csak négy gyanúsítottról számolt be az ügyészség.

Az ügyészség szerint a három őrizetben lévő gyanúsítottnál fennáll a szökés veszélye, egyebek mellett az ügyben szereplő pénzösszegek nagysága miatt. A közlemény szerint több száz millió forintos jogtalan előnyök átadásáról és átvételéről van szó, két gyanúsítottnál pedig milliárdos nagyságrendű összegekről.

A főügyészség szerint az is feltételezhető, hogy a gyanúsítottak veszélyeztetnék a további bizonyítást, egyikük esetében pedig a bűnismétlés veszélyét is reálisnak tartják. A terhükre rótt bűncselekmények büntetési tétele – a halmazati szabályokat figyelembe véve – 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés.

A Központi Nyomozó Főügyészség külön hangsúlyozta, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május 15. óta önálló nyomozást folytat. Ez elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárástól. A nyomozás részleteiről és a gyanúsítottak személyéről az ügyészség egyelőre nem közölt további adatokat.

A Kontroll szeptember 10-én írta meg, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (NNI) kihallgatásra idézte Szivek Norbertet és Jellinek Dánielt az öt éve húzódó Volánbusz-ügyben, amiben mentelmi joggal rendelkező személy is érintett lehet. Az NNI az ügyben nyolc embert gyanúsított meg különösen jelentős vagyoni hátrány okozásával, a kihallgatások után pedig házkutatásokat is tartott.

Szivek Norbertről 2017-ben írtuk meg, hogy háromszáz millió forintot keresett egy olyan részvénycsomagon, amit egy cége az államon keresztül a magánnyugdíjvagyonból szerzett meg.