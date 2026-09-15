Magyar Péter: Az ügyészség előállította Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

„A magyar igazságszolgáltatás, a magyar nyomozóhatóság dolgozik, az imént tudomásom szerint előállította a magyar ügyészség Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót, Tiborcz István üzlettársát, és szintén előállította egy nagyon-nagyon sok éve húzódó ügyben Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját. Az önök embereit. Folytatjuk!”

– mondta a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Szivek és Jellinek előállítása kapcsán kérdéseket küldtünk a főügyészségnek, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Jellinek Dániel 2025-ben. Fotó: Németh Dániel/444

A Kontroll szeptember 10-én írta meg, hogy Szivek Norbertet és Jellinek Dánielt kihallgatásra idézte be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (NNI) az öt éve húzódó Volánbusz-ügyben.

A kihallgatásokat követően a nyomozók házkutatásokat is tartottak. A lap szerint elképzelhető, hogy a feltételezett elkövetők közül többeket meg is gyanúsítanak hűtlen kezelés és pénzmosás miatt. Az NNI a kihallgatásokról és kényszerintézkedésekről szóló információkat megerősítette.

Szivek Norbertről 2017-ben írtuk meg, hogy háromszáz millió forintot kaszált egy olyan részvénycsomagon, amit az államon keresztül a magánnyugdíj-alapból szerzett meg egy cége.