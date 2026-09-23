A magyar miniszterelnök kommentben üzent a Telex fb-oldalán a Legfőbb Ügyészségnek: Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok

Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek – reagált a miniszterelnök az MTI híre szerint a Legfőbb Ügyészség kedden késő este kiadott közleményére.

„Ezt valami humorista írta? Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok. Nemsokára jön a napfelkelte és nem lehet majd sötétben mókolni” – szúrta ki a Magyar Távirati Iroda Magyar Péter kedd éjjeli, a Telex fb-oldalán közzétett, a Brian élete c. örökbecsű filmalkotást – illetve annak népszerű magyar szinkronját – megidéző kommentjét.

Magyar Péter a lapnak arra a cikkére reagált így, amiben a Legfőbb Ügyészség visszautasította a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit.

Mint arról a 444 is beszámolt, a Legfőbb Ügyészség kedden este szólt vissza Magyar Péternek. „Egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság” – írták a miniszterelnök korábbi videójára reagálva.

Fotó: Németh Dániel/444

„Az ügyészi szervezet mint az igazságszolgáltatás közreműködője mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket” – fogalmaztak

A miniszterelnök előzőleg a Facebookon közzétett videóüzenetében – miközben arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát – szóvá tette, hogy a Legfőbb Ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) mentelmi jogának felfüggesztését, és maffiaügyészségről beszélt. Úgy fogalmazott: „ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást, és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat” az ellene 2024-ben indított, és már „többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet”.

Frissítés szerdán 9:40-kor

A miniszterelnök később egy önálló posztot is szentelt az ügynek a saját fb-oldalán. Ezt írta: „A Legfőbb Ügyészség szerint náluk az egyetlen szempont a törvényesség és a pártatlanság. Tényleg? Az aranykonvojüggyel, az MNB-alapítványokkal, a rogáni végrehajtói maffiával, a nyomozati iratok meghamisításával mizu? A bűnpártolás szót ismeritek?”