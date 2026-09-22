Maffiaügyészekről beszél Magyar Péter, miután Sesztákékkal egy napon kérték ki a mentelmi jogát

Arra kéri az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, ugyanakkor éles támadást intézett az ügyészség ellen Magyar Péter, miután az hétfőn a 2024-es szórakozóhelyi telefonos affér miatt kikérte a mentelmi jogát. Magyar a rendkívüli bejelentésként beharangozott Facebook-videójában azt mondta, hogy rendőri vezetők ellen is feljelentést tesz.

A miniszterelnök arra reagált, hogy hétfőn egyszerre három képviselő, köztük az ő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a Legfőbb Ügyészség. A másik két érintett a Fidesz-KDNP két olyan súlyú politikusa, volt minisztere, amilyen ellen még nem indult nyomozás a kormányváltás óta. Seszták Miklós a Volánbusz-ügyben lehet érintett, ahol 11 milliárd forintos korrupciót vizsgálnak, Hankó Balázst pedig az NKA-támogatások kapcsán hűtlen kezeléssel gyanúsíthatják meg, miután felfüggesztik majd a mentelmi jogát.

Ugyanezen a napon azonban Magyar Péter mentelmi jogát is kikérte az ügyészség, méghozzá azzal a 2024-es Ötkertes üggyel összefüggésben, amiben Magyarrról azt mondták, hogy elvette egy őt tánc közben videózó férfi mobilját, majd a telefon a Dunába került.

„Az, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal egyszerre kérte ki a mentelmi javamat a maffiát éveken keresztül gond nélkül kiszolgáló ügyészség a magyar Országgyűléstől, egyetlen célt szolgál, hogy súlyos, a nemzetet megkárosító korrupciós bűncselekményeket összemosson egy, a propaganda által ellenem sikertelenül építgetett politikai lejáratással”

–- mondta Magyar a videójában. Ezt „a Polt-féle ügyészség utolsó szánalmas” kísérletének nevezte, aminek szerinte az a célja, hogy „elbagatellizálja a rendszerváltást, és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított, és már többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet”.

„Egészen szánalmas és nevetséges, ahogyan a legyőzött maffia ügyészi utóvéd harcosai ezeket az ügyeket akarják összemosni”

– mondta a miniszterelnök, aki ezután arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát.

Fotó: Facebook / Magyar Péter

Magyar ugyan a saját ügyéből indult ki, de innen gyorsan a Legfőbb Ügyészség alapvető kritikájára fordult rá, és felelősségrevonást ígért. Az ügyészség szerinte „a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra. Saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen „teljes tabula rasára, átvilágításra és felelősségre vonásra”, mondta, és arra utalt, hogy korábban Orbán Viktorra terhelő adatokat töröltettek a nyomozati iratokból:

„Nem lennék meglepve, ha ezt a mai szánalmas akciót ugyanazok a Polt-féle maffiaügyészek tervezték volna, akik anno közreműködtek a Rogán Antalig érő végrehajtói botrányban, és az Orbán Viktor miniszterére terhelő adatoknak és mondatoknak a nyomozati iratokból való törlésében.”

Magyar ezután a rendőrségnek is nekiment. A konkrét, 2024-es telefonos balhéról, amivel kapcsolatban akkor még bocsánatot kért, mondván: „Lelkileg borzasztó megterhelő heteken vagyok túl. Ember vagyok, hibáztam. Mindenkitől elnézést kérek, akit a történtekkel megbántottam.” Most azt állította, ma sem tenne másképp. Az ügyet úgy idézte fel, hogy az Ötkertben egy, „a hatalom által felbérelt provokátor” zaklatott fiatal lányokat és fiúkat egy nyilvános szórakozóhelyen, amit ő ma is megpróbálna megakadályozni.

Bár azóta két év telt el, Magyar csak most, a mentelmi joga ügyészségi kikérése után döntött úgy, hogy feljelentést tesz a rendőrség ellen is a 2024-es fellépésük miatt.

„Gondolom, még senki nem hallott olyanról, hogy egy állítólag a Dunába esett telefon miatt a rendőrség egy órán belül búvárokat vezényel az erősen áradó folyóba”

– mondta, azt állítva, hogy a rendőri vezetők ezzel, szerinte nyilvánvalóan politikai utasításra, veszélyeztették a (telefont egyébként megtaláló) búvárok életét. Ezután bejelentette, hogy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt tesz feljelentést a rendőri vezetők ellen.

Magyar Péter most minden korábbinál vehemensebben támadta meg az általa maffiaügyészeknek titulált Legfőbb Ügyészséget, melynek egyébként pont most kellene megválasztani az új vezetőjét – Baka András jelöltjét azonban a Tisza elutasította. Magyar most azt mondta, ha rajtuk múlna, már három héten belül lenne új legfőbb ügyész, a mentelmi jogokkal kapcsolatban pedig azt jelezte előre, hogy amint beérkeznek a hivatalos kérelmek haladéktalanul összehívják az Országgyűlés rendkívüli ülését. „Seszták Miklósnak, Hankó Balázsnak, Rogán Antalnak, a Matolcsy-klánnak, az összes orbáni maffiózónak és a kitartóiknak pedig üzenem: most tényleg indul az út a börtönbe program, kapaszkodjanak jól” – mondta végül.