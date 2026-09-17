Letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

Szivek Norbert és Jellinek Dániel Fotó: 444

Letartóztatásba kerül Jellinek Dániel milliárdos üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója – írta meg a 24 a bíróság kora délutáni döntéséről.

A hatóságok nem nevezik meg az érintetteket, de a Fővárosi Törvényszék szóvivője a tárgyalás után azt közölte az MTI-vel, hogy két embert letartóztatott a Volánbusz-ügy gyanúsítottjai közül a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Központi Nyomozó Főügyészség indítványa nyomán.

Szivek Norbert bilincsben, vezetőszáron érkezik a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületébe. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Bozó Gergő szóvivő közölte: a bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatást. A döntés nem jogerős, ellene mindkét gyanúsított védője fellebbezett, másodfokon a Fővárosi Törvényszék hoz határozatot. A szóvivő emlékeztetett: az ügyészség többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja a két személyt.

Csütörtök reggel arról kaptunk közleményt, hogy már öt embert hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő, személyszállítási szolgáltatásokhoz és autóbusz-beszerzésekhez kapcsolódó milliárdos korrupciós ügyben. Közülük hárman őrizetben vannak, az ügyészség pedig indítványozta a letartóztatásukat.

Jellinek Dániel bilincsben, vezetőszáron érkezik a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületébe. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Magyar Péter kedden a parlamentben azt mondta, hogy az ügyészség előállította Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót, Tiborcz István üzlettársát, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját, egy „nagyon-nagyon sok éve húzódó ügyben”. Ezután nem sokkal Központi Nyomozó Főügyészség közölte, bűnügyi akció hajtott végre a „Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügy” kapcsán, és több helyszínen történt kutatás és lefoglalás.

Frissítés: reagált Jellinek cége

Indokolatlannak nevezte a cég vezérigazgatójával, Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotek Group csütörtöki közleményében. A vállalat azt írta, hogy Jellinek Dániel az eljárás során mindvégig a hatóságok rendelkezésére állt, és teljes körűen együttműködött velük.

A cég határozott határozott álláspontja szerint a cégvezető nem követett el bűncselekményt. Bízik abban, hogy a folyamatban lévő vizsgálat ezt tisztázza, és a vezérigazgató ellen folyó eljárást rövidesen megszüntetik.

A bíróság csütörtöki döntése nincs hatással a működésükre, a vizsgálat az Indotek egyetlen társaságát vagy vagyonelemét sem érinti – írta a cég.