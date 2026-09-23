Magyar Péter kezdeményezi a mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén

Kezdeményezem az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén

– jelentette be a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök egy nappal azután posztolt erről, hogy ugyanazon a napon kérték ki a telefonos ügyben az ő mentelmi jogát, mint Hankó Balázs és Seszták Miklós volt miniszterekét. A fideszes és KDNP-s politikusok neve történetesen közvádas bűncselekményekben került elő, Hankó esetében több mint tízmilliárdos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesztáknál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást a vádhatóság.

A nyomozás szerint Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter és az MNV akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződésben álló cégek képviselőjétől. Az ügyészség szerint azonban nem ez volt az egyetlen pénzcsatorna. Egy építőipari cégcsoport képviselője a gyanú szerint azt ajánlotta fel Sesztáknak, hogy az elnyert állami beruházások után a vállalkozói díj 10 százalékát visszajuttatja neki.

Hankó ügye a Nemzeti Kulturális Alap választások előtti pénzosztásából nőtt ki. Az ügyészség közleményébe is bekerült, hogy az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó irányításával arra használták, hogy a forrásokat tömegesen az NKA törvényben rögzített céljaitól eltérően költsék el. A nyomozás szerint a pályázati lehetőségen keresztül a pénz legalább részben a 2026-os fideszes választási kampány finanszírozását szolgálta egyes kérelmezők személyes céljai mellett.

Az ügyészség ugyancsak tegnap kérte ki Magyar mentelmi jogát. Ellene azért akarnak eljárást folytatni, mert két éve bedobott egy telefont a Dunába, ami után lopás miatt indult eljárás ellene. EP-képviselőként nem adták ki a mandátumát, ezért folytatnák most az ügyét. Magyar emiatt kedden beszólt az ügyészségnek: a Facebookon közzétett videóüzenetében, miközben arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, szóvá tette azt, hogy a Legfőbb Ügyészség egyszerre kérte három mentelmi jogának felfüggesztését, és maffiaügyészségről beszélt, majd később kommentelt is.

Az ügyészség még kedd éjszaka közleményben reagált erre, mondván: „Az ügyészség alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség. Az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok is e követelmények szerint, szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, mindennemű politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek.”