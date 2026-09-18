Orbán meghirdette a kormányra visszakerülés hét pontját, de akad vele egy kis probléma

Zárt körben beszélt is Orbán múlt szombaton Kötcsén, meg nem is, miután a Fidesz-elnök igeforrásán kiszivárogtatták a több mint egyórás monológját. Ennek része volt a Nagy Hétpontos Terv, amivel a Fidesz ellenzékből ismét kerülhet. Az a lelkes fideszes, aki a nyilvánosságra került Új Győzelmi Tervet végighallgatta és kijegyzetelte, hogy azonnal nekilásson a végrehajtásának, most eléggé zavarban lehet.

Az még követhető, hogy az első pont a romeltakarítás, ezen Orbán szerint nagyjából túl vannak. Szinte készre jelentette a leltárt is arról, hogy mijük maradt a bukás után. A harmadik pont is múlt idő lett mostanra. Ez múlt vasárnap még úgy hangzott: „stabilizáló döntés a szervezeteinkben”. Orbán azt ígérte, hogy ezeket meghozzák ezen a héten. Péntek van, alighanem megtörtént.

Vagyis a hétpontos terv negyedik pontjánál járathatnak, ami így hangzott: „stabilizálni kell a jobboldali szavazók körében a pozíciónkat”.

Itt azért érdemes megállni egy pillanatra, mert Orbán felszállt a 4-6-osra. Kihagyta ugyanis az ötödik pontot, és ugrott a hatodikra.

„A hatodik dolog, ami a kormányra kerüléshez szükséges menetrendben olvasható, az az, hogy meg kell szerezni mindezek után a társadalmi többséget a közvéleményből” - vitte tovább a tervismertetést Orbán. Itt még nem tartanak a Fidesz elnöke szerint, vagyis lehet, hogy a kihagyott 5. pont sem aktuális még.

Orbán szerint a társadalmi többség megszerzésére akkor nyílik esély, amikor az elégedetlenkedők száma meghaladja az elégedettek számát.

„És ha ez megvan, akkor a társadalmi többséget majd át kell fordítani szavazattöbbséggé. Ez az utolsó feladat, ez a hetedik”.

Orbán a tervismertetést azzal zárta, hogy

„ A sorrend bármilyen megsértése súlyos következményekkel jár.”

Úgyhogy egyelőre a 4-es pontnál nem tud túllépni a Fidesz.

Hogy mi lehet az 5. pont? Egy szép szeptemberi vitorlázás a még igen kellemes Adrián? Élőlánc NER-milliárdosok villái előtt? Fideszes trafikok megvédése az önkénytől? Hatvanpusztán az őszi mezőgazdasági munkák befejezése? Leslie Mandoki visszacsábítása a Fideszbe a Békemenetre szervezett, Mészáros Lőrinc által finanszírozott Soulmates-koncerttel? Dezse-Zelenka Dóra lakhatási terveinek megvalósítása? A mozaikjobboldalból egy zászló készítése?

Mindenesetre küldtünk kérdéseket Havasi Bertalannak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának, hogy csak a felvételből vágták ki az 5. pontot, vagy Orbán titkolta el az egybegyűltek előtt. És ha előkerült, elküldené-e nekünk?