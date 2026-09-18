Dezse-Zelenka Dóra nem így képzelte: kis lakást, nagyobb lakást, kertet szeretett volna, aztán jött a retkes, mocskos Tisza

Van az a szint, amikor szinte már sajnálni lehetne a darabjaira hullott és állami források híján eljelentéktelenedett fideszes média magukra hagyott sajtómunkásait: ilyen pillanat volt a közelmúltból Lentulai Krisztián zenepakolgatással összekötött ivós live-ja, Kohán Mátyás saját garzonlakásából letolt elemző show-ja, de az egyszeri ex-megafonos panaszán is majd' megesett az ember szíve, amikor Déri Stefi immár saját YouTube-csatornájának Hard/Light műsorában vallott arról, hogy azért „nagyon nehéz a piacról megélni". Dezse-Zelenka Dóra, a Pesti Srácok volt munkatársa most, ha lehet, még ennél is mélyebbre ment: őszintén kifakadt azon, hogy ő máshogy képzelte az életét.

„Az az igazi szorongás, amit én kezdtem el most érezni, hogy nekem egyébként terveim voltak ebben az életben, ebben az országban."

– kezdte monológját, majd rátért arra is, pontosan mihez képest kell most újragondolnia a vágyait.

„Hogy én veszek egy kis lakást a családommal, aztán élünk benne egy ideig, aztán utána eladjuk. Ugyanúgy veszek föl hitelt, mert ugye nincsen mögöttem vagyon, meg mondjuk harminc év munkaviszony, mert nem vagyok még harminc éves se. De veszek föl hitelt, de már úgy tudok hitelt fölvenni, hogy már egy nagyobb lakásba tudok költözni, esetleg már kertem is van hozzá, én megyek szépen előre az életben. Tanulok is még valamit, szülök még egy gyermeket, és akkor bővítjük a családot.

Jelenleg azt érzem, hogy konkrétan lehetetlen helyzetbe kényszerültem ezáltal a retkes, mocskos kormány által".

– mondta. Valószínűleg nem a korábbi kormányra gondolt: a kivágás ugyanis a „Gyarmatországban nincs kegyelem” címen futott.

Dezse-Zelenka kiakadásából ugyanakkor kimaradt némi történeti kontextus. Miközben a Pesti Srácok munkatársait végül a saját kiadójuk, a Mediaworks bocsátotta el, alig több mint egy éve tucatnyi független sajtóterméket és civil szervezetet - köztük saját, korábbi munkahelyemet, a Lakmuszt - lehetetlenítette volna el egy valóban állami intézkedés, a cenzúratörvény. Akkor ez nem zavarta a NER-es kivételezetteket - a Pesti srácoknál például fél év alatt landolt 200 millió forintnyi állami hirdetés -, akiknél a kognitív disszonancia mellett mostanra az amnézia jelei is megjelentek.