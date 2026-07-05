„Nagyon nehéz a piacról megélni” - panaszkodott a Hír Tv műsorvezetője a Fidesz szóvivőjének

A Hír Tv műsorvezetője, Déri Stefi többek között a NER-es médiabirodalomban történt leépítésekről beszélgetett a Fidesz kommunikációs igazgatójával. Havasi Bertalan számításai szerint eddig 4000 ember dolgozott a „polgári sajtóműhelyeknél”, és arra számít, hogy a leépítések után is marad nagyjából 2500. Ugyanakkor nem érzi feladatának annak eldöntését, hogy ez a maradék ember milyen stratégia szerint és hierarchiában dolgozzon tovább. Ezt a döntést meghagyná a tulajdonosoknak és a műhelyeknek. „Lehet, hogy jobban össze kell dolgozni a jövőben, és mondjuk nem kell ennyi stúdió itt szétszórva a városban” - mondta Havasi, aki spórolást és összetartást ajánlott a megmaradt munkatársaknak.

A pártszóvivő válasza letaglózhatta az egykori megafonost, mert ezután a következő drámai párbeszéd bontakozott ki köztük:

Déri Stefi: Azt mondod, hogy a Fidesznek nem dolga ezeket működtetni. De akkor kinek a dolga? Egyáltalán valakinek a dolga ezeket működtetni?

Azt mondod, hogy a Fidesznek nem dolga ezeket működtetni. De akkor kinek a dolga? Egyáltalán valakinek a dolga ezeket működtetni? Havasi Bertalan: Persze, a tulajdonosknak. Különben nem hozták volna létre. A piacon vagyunk, a piacon működik.

Persze, a tulajdonosknak. Különben nem hozták volna létre. A piacon vagyunk, a piacon működik. Déri Stefi: Nagyon nehéz a piacról megélni. Főleg ilyen időkben.

Nagyon nehéz a piacról megélni. Főleg ilyen időkben. Havasi Bertalan: Ez így van, de tetszettünk volna választást nyerni, mert könnyebb akkor egy ideológiailag, vagy a polgári szemléletet, a nemzeti oldalt képviselő médiumokkal könnyebb együttműködnie minden szempontból egy nemzeti-konzervatív kormánynak, mint a mostani liberális kormánynak. Ez a bosszútól lihegő, fröcsögő hatalom nem fog még csak együttműködni sem a polgári oldallal, annak a... az ahhoz tartozó... vagy az azzal hasonló elveket képviselő médiával szemben sem, hanem egy ilyen buldózerrel akarja tolni a szakadékba. Ez fog történni.

Hogy ez az együttműdökés eddig milyen volt, azt jól mutatják a Rogán-féle a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2025-ben kötött médiavásárlási szerződései, amikből kiderült, hogyan szórták meg Balásy Gyula cégein keresztük a NER-es sajtókiadványokat:

összesen legalább bruttó 9 milliárd forintot csatornázott ki az online és nyomtatott sajtóhoz kormányzati hirdetésekkel,

a televízióban sugárzott reklámokra 7,1 milliárdot,

a rádióban 1,1 milliárdot költött,

social médiában pedig 246 millióért vásárolt üzeneteinek felületet.

Havasi most azt tanácsolta, hogy mindenkinek változtatnia kell egy kétharmados vereség után. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy látja, hogy ezt sokan még nem értették meg. Akik meg megértették, azok apátiába süllyedtek ,még a vezető politikusaik és a parlamenti képviselőik közül is.