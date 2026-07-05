„Nagyon nehéz a piacról megélni” - panaszkodott a Hír Tv műsorvezetője a Fidesz szóvivőjének

A Hír Tv műsorvezetője, Déri Stefi többek között a NER-es médiabirodalomban történt leépítésekről beszélgetett a Fidesz kommunikációs igazgatójával. Havasi Bertalan számításai szerint eddig 4000 ember dolgozott a „polgári sajtóműhelyeknél”, és arra számít, hogy a leépítések után is marad nagyjából 2500. Ugyanakkor nem érzi feladatának annak eldöntését, hogy ez a maradék ember milyen stratégia szerint és hierarchiában dolgozzon tovább. Ezt a döntést meghagyná a tulajdonosoknak és a műhelyeknek. „Lehet, hogy jobban össze kell dolgozni a jövőben, és mondjuk nem kell ennyi stúdió itt szétszórva a városban” - mondta Havasi, aki spórolást és összetartást ajánlott a megmaradt munkatársaknak.
A pártszóvivő válasza letaglózhatta az egykori megafonost, mert ezután a következő drámai párbeszéd bontakozott ki köztük:
Hogy ez az együttműdökés eddig milyen volt, azt jól mutatják a Rogán-féle a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2025-ben kötött médiavásárlási szerződései, amikből kiderült, hogyan szórták meg Balásy Gyula cégein keresztük a NER-es sajtókiadványokat:
Havasi most azt tanácsolta, hogy mindenkinek változtatnia kell egy kétharmados vereség után. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy látja, hogy ezt sokan még nem értették meg. Akik meg megértették, azok apátiába süllyedtek ,még a vezető politikusaik és a parlamenti képviselőik közül is.
„Ha valakinek ekkora sokk, hogy egy választáson ki is lehet kapni meg nagyon ki lehet kapni, az sürgősen hagyja el a politikai pályát szerintem. Tehát ne foglalja a helyet tovább a műsorainkban. A parlamentben meg pláne, mert nincs szükség ilyen emberekre.”
De az is bevett módszere volt a Rogán-tárcának, hogy beszélgetős műsorokba, podcastekbe szakértőt delegált, és ezért fizetett. Mindez a Balásy-cégcsoport lapunk birtokába került szerződéseiből derül ki. Ezek a pénzek hiányoznak most a sorra megszűnő jobboldali médiumoknak.
A NER bukása után úgy érzik, „megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások”.