Magyar Péter késő este diplomáciai csörtét vívott az ukrán külügyminiszterrel, mire a Fidesz aggódni kezdett a magyar-ukrán viszonyért

Az Orbán–Szijjártó-időszak hangulatát idéző üzengetés kezdődött az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha és Magyar Péter között az X-en. Viszonylag gyorsan jutott el a magyar miniszterelnök a nyílt kommunikációs összefeszülésig Ukrajnával, de mindez nem a semmiből jött.
„Úgy tűnik, hogy bár Orbán Viktor nincs jelen, akadályozó és elszigetelő politikája továbbra is virágzik.” Egyebek között ezt szűrte le az ukrán külügyminiszter Magyar Péter hétfői parlamenti megszólalásából.
A miniszterelnök az Országházban sok egyéb között tért ki Ukrajnára is, mégpedig a Zelenszkij által bejelentett Kárpáti Nyolcak, az új formátum szeptember 18-i csúcstalálkozója, és az ott elfogadott, egy magyarországi energiatárolóról szóló memorandum miatt. Ez utóbbi miatt reagált hevesen Magyar, miután az ellenzék napirendre hozta az ukrán határhoz közelre tervezett, ukrán olajat és gázt tároló létesítményt.
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Ukrajnának egyszerűen biztosítania kellene az eltűnés határán billegő, aprócska magyar kisebbség nyelvi és egyéb jogait. Így, hogy uniós tagok szeretnének lenni, duplán. Ehhez képest cinikusan viselkednek, és ha lenne arca a Júniusi Megállapodásnak, akkor belenevettek volna.
Az ukrán külügyminiszter emlékeztette Szijjártót, hogy ki kezdte a háborút.
Csak akkor hajlandó feloldani a vétóját, ha Kijev előrelépést mutat fel az országban élő magyar kisebbség jogainak védelmében.
A külügyminiszteri szintű magyar–ukrán pofozkodás minden eddiginél hevesebben folytatódik, terítékre került a Tisza és a kárpátaljai magyar közösség is.