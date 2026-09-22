Magyar Péter késő este diplomáciai csörtét vívott az ukrán külügyminiszterrel, mire a Fidesz aggódni kezdett a magyar-ukrán viszonyért

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Az Orbán–Szijjártó-időszak hangulatát idéző üzengetés kezdődött az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha és Magyar Péter között az X-en. Viszonylag gyorsan jutott el a magyar miniszterelnök a nyílt kommunikációs összefeszülésig Ukrajnával, de mindez nem a semmiből jött.

„Úgy tűnik, hogy bár Orbán Viktor nincs jelen, akadályozó és elszigetelő politikája továbbra is virágzik.” Egyebek között ezt szűrte le az ukrán külügyminiszter Magyar Péter hétfői parlamenti megszólalásából.

A miniszterelnök az Országházban sok egyéb között tért ki Ukrajnára is, mégpedig a Zelenszkij által bejelentett Kárpáti Nyolcak, az új formátum szeptember 18-i csúcstalálkozója, és az ott elfogadott, egy magyarországi energiatárolóról szóló memorandum miatt. Ez utóbbi miatt reagált hevesen Magyar, miután az ellenzék napirendre hozta az ukrán határhoz közelre tervezett, ukrán olajat és gázt tároló létesítményt.

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POLITIKA Andrij Szibiha magyar péter zelenszkij Kárpáti Nyolcak orbán viktor ukrajna naftohaz MOL
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