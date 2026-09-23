Telex: Matolcsy György szabadon távozhatott, miután gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók

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Szabadlábon védekezhet Matolcsy György, írja a Telex. A lap több forrásból úgy értesült, a jegybank korábbi elnöke gyanúsítotti kihallgatása után szabadon távozhatott.

A Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói Matolcsyn kívül még hat embert hallgattak ki gyanúsítottként kedden, a Telex információja szerint a büntetőeljárás alatt ők is szabadlábon védekezhetnek. Ezt erősíti meg az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye is, melyben kizárólag a gyanúsítotti kihallgatást említik.

A Telex úgy tudja, a gyanúsítottakat nem kellett előállítani, mindannyian idézésre érkeztek a nyomozást végző NNI-hez.

Matolcsy György az MNB elnökeként az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén, 2019. november 18-án
Fotó: Botos Tamás/444

Mint azt a 444-en is megírtuk, a hét személyt hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, mindegyikük otthonában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobil eszközeikről.

A botrány tavasszal robbant ki, amikor Simor András volt jegybankelnök arról beszélt, hogy az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Simor szerint megzsarolták a bankot, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették. A kijelentései után a jegybank belső vizsgálatot indított, ezután feljelentést tettek.

Matolcsy György pont kedden reggel jelentkezett új videóval, amelyben az Erste megzsarolásáról beszélt, pontosabban mentegetni próbálta magát az ügyben.

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