Telex: Matolcsy György szabadon távozhatott, miután gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók

Szabadlábon védekezhet Matolcsy György, írja a Telex. A lap több forrásból úgy értesült, a jegybank korábbi elnöke gyanúsítotti kihallgatása után szabadon távozhatott.
A Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói Matolcsyn kívül még hat embert hallgattak ki gyanúsítottként kedden, a Telex információja szerint a büntetőeljárás alatt ők is szabadlábon védekezhetnek. Ezt erősíti meg az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye is, melyben kizárólag a gyanúsítotti kihallgatást említik.
A Telex úgy tudja, a gyanúsítottakat nem kellett előállítani, mindannyian idézésre érkeztek a nyomozást végző NNI-hez.
Mint azt a 444-en is megírtuk, a hét személyt hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, mindegyikük otthonában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobil eszközeikről.
A botrány tavasszal robbant ki, amikor Simor András volt jegybankelnök arról beszélt, hogy az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Simor szerint megzsarolták a bankot, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették. A kijelentései után a jegybank belső vizsgálatot indított, ezután feljelentést tettek.
Matolcsy György pont kedden reggel jelentkezett új videóval, amelyben az Erste megzsarolásáról beszélt, pontosabban mentegetni próbálta magát az ügyben.
Hivatali visszaéléssel gyanúsítják az MNB volt elnökét és hat másik személyt.
A volt jegybankelnök azt mondta az ATV-ben, hogy emiatt a zsarolás miatt hagyta ott az osztrák pénzintézetet.