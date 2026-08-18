Tusk: 99 százalék, hogy Marcin Romanowski Transznyisztriában van

„99 százalék”, hogy a magyarországi menedékjogtól megfosztott, a lengyel hatóságok által körözött Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes a Dnyeszteren túli területen tartózkodik – közölte a keddi kormányülés elején Donald Tusk. A lengyel miniszterelnök azt mondta: azt, hogy Romanowski minden valószínűség szerint Transznyisztriában, Tiraszpol városában tartózkodik, megerősítették más térségbeli országok szolgálatai, amik együttműködnek a varsói kormánnyal.

A Dnyeszter melléki szakadár moldovai terület egy keskeny földsáv a Dnyeszter folyótól keletre, és a Szovjetunió felbomlása után, 1990-ben nyilvánította ki függetlenségét erős orosz segítséggel. Hivatalosan Moldovához tartozik, de egyetlen ENSZ-tagország sem ismeri el önállóságát.

A lengyel államügyészség viszont szintén kedden közzétett állásfoglalásában úgy ítélte meg: alaptalan lenne jóváhagyni Romanowski múlt heti kérelmét, hogy hazatérése esetén szabadlábon védekezhessen, azért is, mert „eddig nem bizonyosodott be”, hogy a volt miniszterhelyettes valóban Tiraszpolban van.

Az államügyészség közölte továbbá: előzetes megállapítások szerint Romanowski az elmúlt öt évben nem lépte át Moldova határát, és azt sem erősítették meg, hogy átlépte volna a Moldovával szomszédos országok (Románia és Ukrajna) határait. Szerintük Romanowski eddigi magatartása „nem ad garanciát arra”, hogy a politikus betartaná a szabadlábon védekezés feltételeit.

Marcin Romanowski Budapesten, idén márciusban. Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Az államügyészségi állásfoglalást az illetékes varsói bírósághoz továbbították további döntéshozatal céljából. A varsói kerületi bíróság múlt héten közölte: Romanowski egy sajátkezűleg aláírt, a Transznyisztriából küldött levében kérvényezte, hogy hazatérése esetén szabadlábon védekezhessen.

Moldova külügyminisztériuma már a múlt héten arról tájékoztatta Varsót, hogy Romanowski a hivatalos adatok szerint nem utazott be Moldova területére. A Transznyisztriáért felelős moldovai hivatal pedig közölte: nem értesült Romanowski állítólagos ottani tartózkodásáról.

Az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) által vezetett kormány idején létrehozott Igazságosság Alap ügyében meggyanúsított Romanowski ellen európai elfogatóparancsot adtak ki. Romanowski 2024 végén kapott magyarországi menedékjogot, amit Magyar Péter kormányra lépése után visszavontak tőle. Előtte a politikus elhagyta Magyarországot, ahogyan az ugyanabban az ügyben gyanúsított Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter és főügyész is. Ziobro most az USA-ban él. Waldemar Zurek jelenlegi igazságügyi miniszter és főügyész július végén Ziobro kiadatását kérte Washingtontól, az ügyben eddigi közlések szerint még érkezett válasz. (MTI)