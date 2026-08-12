Oroszbarát bábállamba menekülhetett Magyarországról a körözött lengyel politikus

Lengyel sajtóértesülések szerint a PiS parlamenti képviselője és korábbi igazságügyminiszter-helyettes, Marcin Romanowski állítólag Transznisztriában, Moldova orosz megszállás alatt álló szakadár régiójában tartózkodik. A lengyel lapok az RMF FM rádióra hivatkozva valószínűsítik, hogy Romanowski a terület fővárosában, Tiraszpolban van.

Marcin Romanowski Budapesten Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Romanowski eddig Magyarországon kapott politikai menedéket, ám a választások után menekülőre fogta, és nyoma veszett. Most azonban a varsói kerületi bíróságra hivatalos kérvény érkezett tőle, amelynek a feladójaként a transznisztriai székhelyű Tiraszpolból származó címet adott meg, így a lengyel hatóságok azonnal beazonosították a tartózkodási helyét. A politikus azért fordult a bírósághoz, mert kérvényében garanciát kért arra, hogy az ellene kiadott elfogatóparancs felfüggesztésével szabadlábon védekezhessen a lengyel eljárásban.

Romanowski egykori felettesével, a volt igazságügyminiszter Zbigniew Ziobróval együtt kapott másfél éve menedékjogot Magyarországon, mert Lengyelországban több büntetőügy indult ellenük. Miután Magyar Péter kilátásba helyezte, hogy a Tisza kormányalakítása után kiadják őket Lengyelországnak, Ziobro az Egyesült Államokba menekült, Romanowski hollétéről azonban mindezidáig nem lehetett tudni.

Most úgy tűnik, hogy nemzetközileg el nem ismert, de facto orosz ellenőrzés alatt álló területekre menekült, ahol a helyi hatóságok és az orosz befolyás miatt a lengyel és a nemzetközi jogalkalmazó szervek gyakorlatilag képtelenek intézkedni ellene vagy elérni a kiadatását. Mivel pedig a PiS – és általában a lengyel közvélemény – erősen oroszellenes, újabb botrányt jelenthet, ha Romanowski az Oroszország által kontrollált, törvényen kívüli szakadár régióból próbál alkudozni a lengyel bírósággal. (WP Wiadomosci)