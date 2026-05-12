Romanowski is elmenekülhetett Magyarországról, Lengyelország magyarázatot követel

Zbigniew Ziobro után egykori helyettese, a szintén az Orbán-kormány által befogadott Marcin Romanowski is elhagyta Magyarországot, és a Magyar-kormány hivatalba lépése előtt pár nappal ő is az Egyesült Államokba ment - írja a lengyel wPolityce.

A PiS két politikusa, akik ellen Lengyelországban több büntetőügy van folyamatban, politikai menedékjogot kapott Magyarországon. Miután Magyar Péter kilátásba helyezte, hogy a Tisza kormányalakítása után kiadják őket Lengyelországnak, Ziobro még szombaton, Magyar eskütételének napján elhagyta Magyarországot - mostanra pedig Romanowski is követhette.

Marcin Romanowski interjút ad a jobboldali lengyel Polsat tévének Budapesten. Fotó: Polsat/YouTube

Lengyelország emiatt magyarázatot vár Magyarországtól és az Egyesült Államoktól is, és kezdeményezik a két politikus kiadatását Washingtonban. Erre azonban a gyakorlatban lényegében semmi esély. Nemcsak azért, mert a lengyel és az európai letartóztatási parancs (ez csak Romanowski esetében létezik) jogilag nem kötelező érvényű az Egyesült Államokbab, így az lényegében az amerikai hatóságok jóindulatán és döntésén múlik, de azért sem, mert a hírek szerint személyesen Donald Trump engedélyezte Ziobróék befogadását - szembemenve Rubio külügyminiszterrel is.

Ziobro szökése a Gazeta Wyborcza információi szerint valamiért váratlanul érte a lengyel kormányt - talán azért, mert korábban a varsói amerikai nagykövet is megígérte, hogy nem fogják befogadni a többek között sikkasztással és bűnszervezet létrehozásával vádolt exminisztert.

A lap szerint a lengyel kormány meg volt győződve arról, hogy az új magyar kormány a hatalomátvétel után azonnal felülbírálja majd Ziobro politikai menedékjogát, amivel automatikusan érvénytelenítik a menedékkérőknek járó genfi útlevelét is.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Ziobrónak azonban sikerült kicsúsznia a kezükből, és a lengyel sajtó egyelőre azt keresi, hogy utazott el Magyarországról Ziobro. A lengyel ügyészség arról számolt be, hogy a schengeni határellenőrzési rendszerben sehol nem rögzítették Ziobro távozását a schengeni övezetből.

A találgatások szerint a legvalószínűbb, hogy a Lengyelországban körözött politikus Szerbián keresztül menekülhetett el, talán egy diplomáciai rendszámos autóban - hasonlóképpen, ahogy Gruevszkit, a volt macedón miniszterelnököt annak idején a magyar külügy Magyarországra csempészte, hogy neki se kelljen szembenéznie az igazságszolgáltatással.