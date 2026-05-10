Ziobro még aznap elmenekült Magyarországról, hogy Magyar Pétert miniszterelnökké választották

Az Egyesült Államokba menekült Budapestről Zbigniew Ziobro, a volt lengyel igazságügy-miniszter, akinek Orbán Viktor utasítására adtak januárban menekültstátuszt Magyarországon. Lengyel lapértesülések szerint személyesrn Donald Trump közbelépésére kapta meg Ziobro az amerikai vízumot, annak ellenére, hogy három hete még a varsói amerikai nagykövet személyesen ígérte meg, hogy az Egyesült Államok nem fogja befogadni a Magyarországon tartózkodó volt lengyel politikust.

A 26 bűncselekménnyel vádolt Ziobrót 2026 januárjában fogadta be kormánydöntéssel Magyarország, aki ezzel korábbi helyettese, a 2024 decembere óta szintén Budapesten élő Marcin Romanowski útját követte. A magyar kormány arra hivatkozott, hogy „Lengyelországban a demokrácia és a jogállam válságban van” - valójában azonban egy szervezett bűnözői csoport vezetésével és 150 millió zloty (13,8 milliárd forint) elsikkasztásával vádolt politikust fogadtak be Zibro személyében, amivel régi szövetségesüknek, az oroszbarát magyar külpolitika miatt a Fidesztől elhidegült PiS-nek tettek szívességet.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Romanowski és Ziobro budapesti tartózkodása azonban a Fidesz április 12-i választási vereségével a közeli végéhez közeledett. Magyar Péter korábban bejelentette, hogy nem fogja megvédeni Ziobrót és Romanowskit, akik ezért elkezdtek kiutat keresni.

Ennek eredménye, hogy Zbigniew Ziobro még az új Parlament megalakulásának és Magyar Péter hivatalba lépésének a napján, szombaton az Egyesült Államokba menekült.

Romanowski ugyanakkor továbbra is Budapesten tartózkodik: neki a Gazeta Wyborcza szerint annyiban bonyolultabb a jogi helyzete, hogy neki már korábban elutasították egy amerikai vízumkérelmét, és európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Ziobro és Romanowski lengyel útlevelét már érvénytelenítették, így a volt igazságügyi miniszter csak a Magyarországtól kapott ideiglenes okmánnyel, úgynevezett menekültútlevéllel kaphatott amerikai vízumot. Az Egyesült Államokban így sem jogosult azonban menekültstátuszra a Wyborcza szerint.

A lengyel lap azzal magyarázza Trump segítségét, hogy „Orbán Viktor súlyos veresége után az európai EU-ellenes formációk közül Trumpnak már csak a PiS maradt. Magyarország kiszállt, Georgia Meloni olasz miniszterelnök pedig hátat fordított neki, vagy „elárulta” őt – ahogy Washingtonban mondják. Az AfD ellenségesen viszonyul az Egyesült Államokhoz, és a Trump-adminisztrációnak soha nem volt túl jó kapcsolata Marine Le Pen francia nacionalista pártjával.”