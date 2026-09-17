Kubatov nem érti

Kubatov Gábor 15,5 éve a Fradi elnöke. Az elég sok idő, hogy fideszes politikusból sportvezető is legyen. De a jelek szerint mégsem lett az, legalábbis sportszerű sportvezetővé másfél évtized alatt biztosan nem vált. Más magyarázat nincs arra, hogy nem érti, mi baj van azzal, hogy az FTC a kormánytól a Fradiváros felépítésére kapott közforintokból 11,2 milliárdot 38 focista megvásárlására költött.
Az NB I. eleve azt a célt szolgálta 2010 után, hogy Orbán sporthadvezér is legyen, a kormány pedig ahol csak lehetett, közpénzt is adott a nagy célokhoz. A politikai vezetés óriási adóbevételekről mondott le, hogy ezek a hatalmas összegek a központi költségvetésből a tao-rendszeren keresztül főként a fociba legyenek átterelve. Csak jelentkezni kellett, máris új stadion épült közpénzből, ezeket a harmadosztályig meg lehet tekinteni most is. Ha az üzemeltetésük sokba került, ebben is lehetett számítani a kormányra. A közmédia brutálisan túlárazva vette meg az NB I. közvetítési jogait. A túlárazott közbeszerzéseken brutális hasznokat húzó vállalkozók a nyereségük egy részét tulajdonosként vagy szponzorként visszafolyatták a magyar fociba, vagy mint Leisztinger Tamás, a 2010-es kormányváltás utáni nyugalmat vásárolt meg azzal, hogy pénzt égetett el a magyar fociban. Állami vállalatok jelentek meg bőkezű szponzorként, a hatalom kegyeit kereső hazai és nemzetközi cégek adtak titokban támogatást. A felcsúti fociba különböző forrásokból már 160 milliárd forint ment. Előfordult az is, hogy a paksi focicsapatot azután hagyta ott a főszponzor atomerőmű (MVM), miután a városban nem a Fidesz jelöltje nyert a polgármester-választáson. Futballtradíciótól tökéletesen mentes települések csapatai lettek stabil NB I-es klubok, csak azért, mert ott a Fidesz valamelyik erős embere kiskirálykodott. Kubatov Gábor pedig azért lehetett az FTC elnöke, mert fideszes politikusként kedvet kapott ehhez. És intézte el például, hogy egy 4 hónapja szerződtetett argentin játékos máris magyar állampolgárságot kapjon, hogy ezzel is kevesebb magyar játékost kelljen pályára küldenie a Fradinak.
De még ebben az abszurd NER-es focivilágban is külön kategória, ami a Fradinál történt.
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