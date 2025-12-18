Kubatov fájlalja, hogy Magyarországon csak közepes minőségű stadionok épültek

Fradi elnökként adott interjút a közszolgálati sportcsatornának Kubatov Gábor, de természetesen miután a NER-ben vagyunk, a beszélgetés végén kampánybeszédet is tarthatott a Fidesz alelnöke, de erről majd a cikk végén.

Az M4-nek adott interjúban Kubatov tovább folytatta a harcát Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke ellen, lényegében megkérdőjelezve a bajnokság tisztességes lebonyolítását is.

„Azt látom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének az első és a másodosztályban is vannak érdekeltségei, amit nem tartok szép dolognak. Ő ugyanis a MOL igazgatótanácsának alelnöke, ők döntöttek arról, hogy az Újpestet a MOL megveszi magának. Sok pletyka szól arról, hogy a Vasasnál is döntő befolyással bír Csányi Sándor. Az MLSZ a bajnokság tiszta lebonyolításáért felel, ez pedig kérdéseket vet fel bennem.”

Kubatov újra előhozta a sérelmét, hogy a szövetség „egyik pillanatról a másikra” vezette be azt a szabályt, amely a magasabb finanszírozást ahhoz köti, ha legalább öt magyar játékos van a pályán egy csapatban. (Ezt a szabályt egyébként Orbán Viktor is támogatta, ami meg olyan szempontból érdekes, hogy az előző szezonban Felcsúton kapták a legtöbb játékidőt légiósok az egész NB I-ben.)

„Ezeket az egyeztetéseket érdemes lett volna lefolytatni, akkor elkerültünk volna csomó vitát. Én a magyar labdarúgást tartom a legfontosabbnak, utána jön a Ferencváros, hiába vagyok a Fradi elnöke. Ezért alázattal elfogadtam volna ezeket, de az, hogy minket meg se kérdezzenek, egészen elképesztő, olyan luxus, amit szerintem egyetlen szövetség sem engedhet meg”.

Kubatov azt is mondta, azokról a véleményekről, melyek szerint túl sok a külföldi a csapatban hogy „Mátyás királyunk, aki Bécsnek büszke várát intézte el egy kis időre, egy zsoldos hadsereggel ment oda, mégis mindenki büszke rá.”

A szövetséggel, pontosabban az elnökével vívott csatában Kubatov bedobott egy újabb sérelmet is. Mint mondta, 10 éve építették meg a Groupama Arénát, a Fradi és talán a Debrecen tudja csak nyereségesen üzemeltetni a stadionjukat. Kubatov szerint ehhez az kellett, hogy a stadionjól tervezték meg.

„Azóta Magyarországon építettek jó néhány stadiont, sosem kérdeztek meg, hogy egyébként a Groupama Arénában mi okozza a nyereséget. És építettek közepes minőségű stadionokat, ahelyett, hogy a Groupamánál jobb stadionokat építettünk volna az itt megszerzett tudással.”

Kubatov ezt is igyekezett legalább részben az MLSZ nyakába varrni, mert szerinte a szövetség lehetett volna aktívabb az ellenőrzésekben, tanácsadásokban. Ez azért meglepő némileg, mert a stadionokat nem a szövetség építi, az állam ad rá pénzt, a klubnak van beleszólása, és köztudott, hogy szívesen kérik ki Orbán Viktor véleményét is.

Ami a szurkolókat érdekelheti: a megállapádsuk alapján megfelelő ajánlat esetén már télen elengedhetik Varga Barnabást, akinek 31 évesen van még esélye egy igen jól jövedelmező szerződésre, és nem fogják tudni megtartani a fiatal Tóth Alexet sem.

És végül Kubatov pártpolitikusként is megkapta a lehetőséget, amikor megkérdezték tőle, hogy mit vár 2026-tól, és kifejthette, hogy kormányváltás esetén nagyon rosszul járna a Fradi és a magyar sport is.

