Hazugságokkal teli levélben kampányol a Fradi a Fidesz mellett

Péntek délelőtt az FTC minden dolgozója, edzője, sportolója kapott egy hivatalos emailt az egyesülettől „Fontos tájékoztatás” tárggyal. A levelet a 444 több forrásból is megkapta. A Fontos tájékoztatás valójában egy Fidesz-kampánylevél, mely hamisan azt állítja, a Tisza csökkentené a sporttámogatásokat, adót emelne, és így az edzők elveszíthetik állásukat, ha nem a Fidesz nyer. A levelet megkapták a kiskorú sportolók szülei is, akár tízezer emberhez is eljuthatott az üzenet. Az FTC elnöke Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke, pártázgatója és fontos kampányszervezője.

A Kedves Fradi-család megszólítás után a levél hosszan sorolja, hogy az elmúlt másfél évben mennyit fejlődött a Fradi infrastruktúrája, kiemelve, hogy „ez a fejlődés döntően a jelenlegi állami sportfinanszírozási rendszernek köszönhető.” Majd rögtön azt írják, hogy a „közelgő választások kapcsán fontos látni, hogy az ellenzéki program szerint megszűnne a TAO-támogatási rendszer és az EKHO kedvezményes adózás is”, ez pedig azt jelentené a Fradi szerint, hogy sokkal kevesebb pénz jutna sportra, és a létesítmények fejlesztésére. Csökkennének az edzők és sportszakemberek bérei, sőt elbocsájtásokra kellene számítani, romlana a szakmai színvonal. A levél ugyan nem írja le, hogy Tisza, vagy hogy Fidesz, de ennél egyértelműbb nem is lehetne, mert a kormánypárt választási szlogenjével zárul:

„A jelenlegi rendszer stabil és kiszámítható működést biztosít. A változtatások viszont komoly bizonytalanságot hoznának a magyar sport világába.

A kérdés egyszerű: biztos működés vagy bizonytalan jövő.

Április 12-én erről is döntünk.”

A látszat kedvéért a levelet nem Kubatov Gábor Fradi-elnök, hanem Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnökének aláírásával látták el.

A levél állításaival szemben a Tisza sose mondta azt, hogy eltörölné az EKHO-t, vagy csökkentené a sportra jutó támogatásokat. Sőt, épp ennek ellenkezőjéről szokott beszélni Magyar Péter, a támogatások megtartását ígéri. Azt, hogy a Tisza eltörölné a TAO-t és az EKHO-t az csak az Indexen megjelent, teljesen kamu dokumentum tartalmazta, melyről a lap azt állította, hogy az a Tisza programja.

A levelet a Fradibázisból küldték ki, ez az FTC belső, vezetéstámogató rendszere. Az egyesület mindenféle belső ügyeit intézik ezen a felületen a pénzügyektől a szülői jegyigénylésekig. A rendszert tehát nem csak az egyesületi dolgozók és edzők használják, de az FTC tagjai, sportolói és az utánpótláskorú sportolók szülei is. Természetesen kommunikációs csatornaként is szolgál, sőt ez az egyesület hivatalos kommunikációs felülete a tagok felé. Ebből következően akár a tízezret is meghaladhatja azok száma, akiket az egyesület elér a Fradibázison keresztül: a levél szerint az FTC-hez ugyanis 20 szakosztály, közel 4000 sportoló, 250 edző és mintegy 8000 család tartozik.