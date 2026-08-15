Kubatov maradna a Fradi élén, indul az októberi tisztújításon

Kubatov Gábor 2011 óta a Ferencvárosi Torna Club elnöke, és szívesen maradna az továbbra is. Ez derült ki abból az interjúból, amit a volt megafonos Szarvas Szilveszternek adott. Kubatov a választási bukás után leköszönt a Fidesz alelnöki székéből, de a Fradival a jelek szerint hosszabb tervei vannak.

Azt mondta, szívesen marad az FTC élén, és ha ebben támogatják, nagyobb erőbedobással dolgozik, mint eddig.

A politika beleszólhat ebbe? - kérdezte tőle aggódva Szarvas Szilveszter.

A politika mindenbe beleszólhat, de remélem, hogy nem fog és én akkor tudom ezt a munkát vagy szolgálatot ugyanúgy végezni, mint idáig - válaszolta Kubatov. Aztán később megerősítette, hogy „a politika mindenbe bele tudod szólni, főleg egy ilyen felhatalmazással, mint ami a mostani kormánynak van”, mintha a Fidesz nem kétharmaddal kormányzott volna szinte végig 16 éven át.

Júniusban amúgy a Blikknek ezt mondta Kubatov: „Ha a Fradinak ez lenne az érdeke, hogy olyan tulajdonos, olyan szponzor, olyan ember kerülne ide, aki méltó erre a posztra, természetesen hátrébb tudnék lépni”.

Kubatov szerint ők el tudnak számolni a Fradi-városra adott 25 milliárddal, ami ugye nem készült el. Arra ugyanis engedélyt kaptak, hogy azt - miután kiderült, hogy az építkezés nem valósul meg - működésre használják fel. Hogy minden tiszta volt-e, azt majd a hatóságok döntik el.

Az FTC elnöke ijesztőnek nevezte a bizonytalanságot, ami a sporttámogatások körül van, „nem tudni, hogy megmaradnak-e a szövetségi támogatások, szövetségi edzők, maradnak-e az infrastruktúrafejlesztések, hogy lesz a TAO-val. Gyakorolnak-e hatást a gazdasági élet szereplőire a magyar kormány részéről, hogy a nagy cégek mondjuk társadalmi felelősségvállalás gyanánt legyenek kedvesek támogatni a sportot. Egyáltalán a sportra úgy tekintenek-e, mint a kultúra és az oktatás részére vagy nem. Milyen arányban áll majd a kultúra támogatása és a sport támogatása. A színházak támogatása is ilyen arányban lesz kurtítva, mint a sportté, a fesztiválok támogatása is így jár-e? Ezeket még senki nem látja.” Azt Kubatov nem említette meg, hogy a Fidesz alatt megszüntették a kulturális TAO-t, a kultúrára szánt pénzekből pedig fideszes kampánycélokra ment nagyon sok milliárd.

Szarvas Szilveszter kissé félve felvetette azt is, hogy miért nem él meg a piacról a Fradi? Kubatov azt válaszolta, hogy „színházba és operába járó emberként mondom, hogy az operára és a színházakra kell-e ennyi állami támogatást adni? Hát az is a kultúra része, szerintem kell egyébként. Filmeknél is szükség van állami támogatásra, amit indokol, hogy nagy társadalmi jelentőségűk van. És ugyanez igaz a sportra is. Attól függ, hogy tekintünk rá. Csak egy példa: a kirekesztés elleni küzdelemben a Ferencvárosnál nem tett többet és nem tud tenni senki többet ebben az országban. Tehát ha mi élenjárunk ebben a dologban, akkor ez egy példaértékű dolog.”

Kubatov közölte, hogy „a legjobbra számítunk, és a legrosszabbra készülnk”. Vagyis racionalizálták a focistáknál fizetéseket és nyáron nem vettek pénzért játékosokat.

Hozzátette azt is, hogy az alaphelyzet nem annyira tragikus, mint az látszott. Szerinte a fradistáknak egy jó jel, hogy a sportért felelős államtitkárral, Kálnoki-Kiss Attilával - attól függetlenül, hogy balliberális gondolkodásúnak tartja Kubatov, aki magát jobboldali konzervatívnak írta le - van köztük egy kölcsönös nagyrabecsülés. Úgy látja, hogy Kálnoki-Kiss őt klubelnökként talán nagyra tartja.

Kubatov arra vár, hogy kiderüljön, mennyit szán a költségvetés sportra. „Kormányzati döntés kérdése, hogy mi az elképzelésük a vízilabdával, legyünk-e Európa legjobb 4 vizllabdacsapatában? Mi az elképzelésük a kézilabdával, legyen a legjobb négyben Európában a Veszprém vagy a Szeged a férifaknál, a Győr vagy a Fradi a nőknél? Az is egy kérdés, hogy a fociban a Ferencvárosnak be kell-e kerülni Eurpa legjobb 50 csapatába? Ők ezt tudják segíteni, ha körülbelül annyit vagy kicsit kevesebbet segítenek, mint az előző kormányzat, akkor ez könnyedén megoldható. Ha nem, akkor ez egy minőségeséssel fog járni”.

Nem készül konfliktusra a kormánnyal. „Van egy mondás: a jó sohasem háborúzik, ha háborúzik, mindig nyer. Én nem mennék bele a Fradi részéről egy kormányzati háborúba, mert a kormány, a körülötte lévő gazdasági elit az olyan nagy és olyan erős, hogy nem biztos, hogy nekünk az jót tenne. Szóval nem tudni, hogy van baj vagy nincs. Persze a sportban mindig van baj, sosincs elég pénz. Az elmúlt 10 évben sem volt soha elég pénzünk.”

Szarvas megkérdezte ezt is:

„A szponzorokbvan van bizonytalanság és félelem április óta, hogy jaj, Gábor, mit szeretnénk a Ferencvárost támogani, de még egy kicsit kivárunk, még meglátjuk, hogy milyen lesz a politikai klíma?”.

Nincsen - közölte Kubatov. „Vannak hosszútávú megkötött szerződéseink, azokkal nincsen semmi probléma. Van, aki úgy van vele, hogy kérdésként fel sem merül benne. És azt hiszem, hogy ameddig nem bántják őket ezért, addig fogják támogatni a Ferencvárost. Szóval én nem érzek ilyeneket. Kicsit panaszkodnak most, hogy a magyar gazdaság az mintha azt vennék észre, hogy nem úgy teljesít. És ha valami, akkor ez kihatással van például a sportszponzorációra.”

Érdekes felvetés, hogy az elmúlt 4 év gazdasági teljesítménye miatt ezek szerint nem aggódtak a szponzorok, de most mintha mégis. (Felcsúton aztán ez fokozottan igaz.)