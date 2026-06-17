Hűtlen kezelés gyanújával bepanaszolták a Számvevőszéknél Kubatov Fradiváros-projektjét, a számvevők a rendőrséghez továbbították az ügyet

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Még június 5-én fordult közérdekű beadvánnyal az Állami Számvevőszékhez a Ferenczvárosi C közép facebookos közösség adminisztrátora az FTC és Kubatov Gábor klubelnök, Fidesz-pártigazgató nagy fejlesztési projektje, a népligeti 25 milliárdos Fradiváros beruházás miatt.

„Tekintettel arra, hogy a projekt jelentős összegű közpénz - 25 milliárd forint - felhasználásával valósult meg - konkrétan NEM valósult meg -, kérem annak megvizsgálását, hogy a támogatás felhasználása, elszámolása, valamint az esetleges támogatási maradvány kezelése megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és támogatási feltételeknek” – többek között ez állt az ÁSZ-hoz küldött beadványban, amiben hűtlen kezelés gyanújáról írt Németh Zoltán Lajos.

A közérdekű bejelentéshez csatolt egy részletet az FTC 2025. évi mérlegéből, pontosabban annak az úgynevezett kiegészítő mellékletéből, amiben ez áll:

„Mérlegkészítés időpontját követően, 2026. május 06-án tájékoztató levelek érkeztek a Honvédelmi Minisztériumtól, 2017. és 2019. évi sportcélú állami támogatások elszámolással részben el nem fogadott tételeiről. A tájékoztató levelekben rögzítésre került, visszafizetésre előirányzott összegek megfizetésének módja és időpontja tekintetében egyeztetés folyik a Támogató minisztériummal. A visszafizetés teljesítésének várható megkezdése nem érinti a Club szokásos szállítói és kötelező járulék, adó vagy illeték fizetési kötelezettségeit, az FTC működése stabil és biztosított.”

Vagyis maga a sportegyesület ismeri el, hogy a kilenc és hét éve kapott állami támogatásokról készült beszámolók egy részét nem fogadta el a honvédelmi tárca (akkor még oda tartozott a sportállamtitkárság, az új kormányzati struktúrában a belügy alá tartozik). Fontos a dátum is: május 6-án kelt a levél, vagyis már a választások után, de még az új parlament megalakulása előtt, így Orbán Viktor miniszterelnöksége idején. Ez azért fontos, mert másnap, május 7-én megjelent az Orbán-rendszer utolsó Magyar Közlönye, és benne a távozó kormány utolsó döntéseinek egyikeként a 1136/2026-os kormányhatározat.

„Orbán Viktor a talán utolsó kormányfői döntésével még segítő kezet nyújtott Kubatov Gábornak” – írtuk akkor, még a részletek ismerete nélkül, és mostanra kiderült: igazunk volt.

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