Terror Háza: Szájer József benyújtotta a nyugdíjazási kérelmét

Várhatóan csak rövid időre zár be a Terror Háza Múzeum, a bezárás hátterében pedig nem politikai vagy ideológiai döntés, hanem az intézmény működését érintő rendezetlen jogi kérdések állnak – mondta Gyorgyevics Benedek, a múzeumot működtető Kulturális Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője a HVG-nek.

Terror Háza 2026. szeptember 15-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Tarr Zoltán kulturális miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárják az Andrássy úti múzeumot, Schmidt Mária vezetői megbízatása pedig megszűnik. Gyorgyevics szerint a dolgozók többsége marad, ugyanakkor 10-15, jellemzően vezető pozícióban lévő munkatárstól várhatóan megválnak. Szájer József már benyújtotta nyugdíjazási kérelmét.

(A Fidesz egykori EP-képviselője, aki legendás körülmények között mondott le mandátumáról 2020 végén, 2024-ben a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány alá tartozó Szabad Európa Intézet élére tért vissza).

Az ügyvezető szerint a bezárásra elsősorban azért van szükség, mert az intézmény átszervezése után több alapvető jogi kérdés tisztázatlan maradt. Egyelőre azt sem látják pontosan, milyen jogokkal rendelkezik a múzeum az állandó kiállítás egyes elemei felett. Gyorgyevics példaként a Kovács Ákos dalszerző által komponált zenét említette: tisztázni kell, hogy a múzeum korábban megvásárolta-e a felhasználási jogokat, vagy azok továbbra is a szerzőknél vannak.

Ennél is kézzelfoghatóbb probléma magának az épületnek a használata. A múzeumot korábban fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványt (KKETKA) augusztus végén megszüntették. Az alapítvány pénzeszközei, valamint ingó és ingatlan vagyona a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez került, miközben az intézmények működtetését a kulturális tárca vette át, amely erre a Kulturális Vagyonkezelő Kft.-t jelölte ki.

Így előállt az a helyzet, hogy a Kulturális Vagyonkezelő alkalmazottai egy MNV-tulajdonú épületben dolgoznak, miközben az üzemeltetőnek egyelőre nincs szerződése az ingatlan használatára. „Ez nyilván nem vállalható jogi anomália” – mondta Gyorgyevics. A múzeum várhatóan addig marad zárva, amíg ezeket a kérdéseket rendezik.