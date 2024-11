Szájer József visszatér

Schmidt Mária főigazgató felkérésére a Fidesz volt EP-képviselője megalapítja a Szabad Európa Intézetet. „Az Intézet megalapításával egy régóta tartó, szoros együttműködés új szakasza kezdődik el. Intézetünk velem együtt három főből áll, de ambíciózus programot kívánunk végrehajtani. A nemzeti szuverenitásra alapozott európai integráció elvét valljuk, kiállunk a szabadság mellett, elutasítjuk az Európai Egyesült Államok gondolatát és egyetértünk Magyarország Alaptörvényével, amely szerint az európai együttműködés alapja a tagállamok önállósága, amelyben a szuverenitásról a nemzetek nem lemondanak az Unió javára, hanem azt az uniós intézmények által, közösen gyakorolják” -közölte Szájer József a XXI. Század Intézet honlapján.

Szájer József 2020-ban mondott le az EP-mandátumáról és tűnt el a közéletből, miután egy 25 fős meleg orgiáról menekült el az ereszen át a COVID miatti lezárások alatt, de a rendőrök így is elfogták, és a belga ügyészség akkori közleménye szerint még ekit is találtak a táskájában. Végül csak a járványügyi korlátozások megszegése miatt büntették meg. Ezután egyébként a XXI. Század Intézetet is működtető közalapítvány kuratúriumából is távozott, most mégis ide tér vissza. A visszatéréséről szóló nyilatkozatából kiderül, hogy már nem tagja a Fidesznek, nem is akar többé politikus lenni, az elmúlt 4 évet szellemi építkezésre használta, de közben egy súlyos betegséggel is megküzdött.

A 2020-as botrány körülményeiről soha többé nem akar beszélni.

Nyilatkozatában Szájer az új munkájáról azt írta, hogy az bár az alapvető politikai kérdéseket is érinti, szellemi, szakmai, elemző, tanácsadói természetű lesz. A közleményből kiderült, hogy már a Fideszből is kilépett:

„Nem vagyok már párttag, de magától értetődő természetességgel vállalom harminc éves hivatásos politikusi pályám minden fontos mozzanatát, büszke vagyok arra, hogy alakító módon vehettem részt egy új, szabad és független Magyarország létrehozásában, és hogy hazánk egyik első európai képviselője lehettem.”

Az ereszes botrány és a lemondása óta eltelt 4 évet elmondása szerint szellemi építkezésre használta, ráadásul súlyosan meg is betegedett:

„Hivatásos politikusi létem 2020-ban véget ért, lemondásommal vállaltam a felelősséget és a politika nehéz, embert próbáló harcmezejére nem fogok többé visszatérni.”

Politikai álláspontom változatlan – az azonban ma nem több, mint egyetlen magyar hazafi nézete, aki másokat nem képvisel. Ha meggyőzök velük valakit, annak persze örülök. Az elmúlt négy esztendőt szellemi építkezésre használtam, közben egy súlyos betegséggel is meg kellett küzdenem. Megújulva vágok most neki az új feladatoknak. Jövőbeli megnyilvánulásaim szellemi kérdésekre fognak korlátozódni – abba a privátszférám nem tartozik bele. A 2020 decemberi lemondásommal összefüggő, magán-természetű kérdésekről a jövőben sem fogok nyilatkozni, az a jogilag védett magánéletem része, rajtam és közvetlen környezetemen kívül nem tartoznak senkire.”

A 4 évvel ezelőtti botránynak most is csak arra a részletére tért ki, hogy a brüsszeli ügyészség akkori közleménye szerint a fideszes képviselő táskájából kábítószer került elő. Szájer már akkor is tagadta a kábítószerfogyasztást, a megtalált extasy tablettákról azt állította, nem az övé. Erről most azt írta: „A politikai hátsó szándékokkal terjesztett állításokkal szemben kábítószert nem fogyasztottam, eljárás ellenem nem indult, kizárólag a Covid-korlátozások megsértése miatt fizettem bírságot a hatóságnak.”

Arra figyelmeztet mindenkit, hogy a magánélete és a neve megsértéséért jogi elégtételt fog venni.