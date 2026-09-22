Decemberre vezető nélkül maradhat a Legfőbb Ügyészség, ha elbukik Szathmáry jelölése

Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt jelölte a legfőbb ügyészi posztra, ám a Tisza Párt elutasító álláspontja miatt nagyon úgy néz ki, hogy nem fogják megszavazni Baka jelöltjét. Mint a Telex megírta, a háttérben többek között az állhat, hogy Szathmáry Zoltán testvére az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főosztályvezetőjeként érintett az ún. aranykonvoj-ügyben, és emiatt a múlt héten meg is gyanúsíthatták közokirat-hamisítással.

Az idő azonban fogy, és a HVG összefoglalója szerint a Legfőbb Ügyészség vezető nélkül maradhat, ha záros határidőn belül nem sikerül megválasztani az új elnököt. A korábbi vezető, Nagy Gábor Bálint ugyanis már júliusban lemondott, így elnök már nincs, a két elnökhelyettes közül azonban még ő felmentette Ibolya Tibort.

Így már csak egy elnökhelyettes maradt, Lajtár István, de ő december 5-én 65 éves lesz, ami után törvény szerint automatikusan megszűnik a szolgálati jogviszonya. Bár a legfőbb ügyész kérésére 70 éves koráig tovább dolgozhatna, de mivel legfőbb ügyész nincs, Lajtárnak jelen állás szerint mindenképpen távoznia kell.

Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Ha tehát december elejéig nem sikerül új legfőbb ügyészt választani, a rendszerváltás óta először nem lesz sem legfőbb ügyész, sem egyetlen helyettes sem a hivatalban, és a vádhatóság vezető nélkül marad. Ez a gyakorlatban sok egyéb mellett azzal járhat, hogy nem lesz, aki továbbítsa a házelnök felé a meggyanúsítandó országgyűlési képviselők mentelmi jogának kikéréséhez a hivatalos iratokat.