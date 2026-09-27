Bóka János arra számít, hogy jövő héten elindul a hajtóvadászat a Fidesz vezetői ellen

Ami most Magyarországon történik, az politikai leszámolás – közölte a vasárnap megjelent Facebook-videójában Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője. Szerinte először a Fidesz közösségének szellemi műhelyei kerültek célkeresztbe (a felsorolása alapján ez a Mandiner, a Terror Háza és Schmidt Mária, illetve az Alapjogokért Központ lehet), ezután pedig a közösségük tagjai és vezetői következni.

Bóka arra számít, hogy már jövő héten elindul a hajtóvadászat, aminek a célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. „De bennünket nem lehet megtörni, nem lehet elhallgatatni és nem lehet megfélemlíteni. Mi nem félünk, ti se féljetek! – üzente a frakcióvezető. (Orbán Kötcsén arról beszélt, hogy a tiszás kétharmad miatt gyakorlatilag minden politikusuk védtelen. És mindegyikre vadásznak is, attól függően, hogy milyen szerepet játszott. „Ezért elsősorban rám vadásznak, de vannak itt még néhányan, akik ebben a vadászparkban vannak”.)

A Parlament hétfőn szavaz az Orbán-kormány két egykori miniszterének, az NKA-ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz-ügyben gyanúba került Seszták Miklós mentelmi jogának a felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó esetében 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesztáknál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást.

A nyomozás szerint Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter és az MNV akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződésben álló cégek képviselőjétől, de van több korrupciógyanús ügy is. Seszták korábbi ügyeit ebben a cikkben szedtük össze. Az NKA-ügy lényege pedig, hogy a gyanú szerint a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető szervezeteket támogattak. Az ügyben nyomozók foglalták le a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait is az a párt szervereit biztosító központban.

A témáról szóló podcastunkban érintjük az ügyészség szerepét is.

A Fidesz nemcsak a várhatóan felpörgő korrupciógyanús ügyek vizsgálatáról, hanem Magyar Péter szolnoki beszédéről is kiadott egy közleményt. A párt elnöksége szerint gyűlölködő és botrányos volt a gyűlés, de egy szót nem ejtett arról, hogy Magyart tojással akarták megdobni. Viszont biztosították Magyarország polgárait, hogy a Fidesz kiáll a higgadt, nyugodt polgári politika mellett, és nem tűri el, hogy „a Tisza-kormány miniszterelnöke kapcarongyként beszéljen a magyar emberekkel és a magyar emberekről. Nem tűrjük el, hogy magyarok millióit bélyegezzék meg keresztény, nemzeti és polgári politikai nézeteik és értékeik miatt. Nem tűrjük el, hogy a miniszterelnök azért sértegessen jóérzésű magyar embereket, mert nem hajolnak meg az újkommunista önkény előtt, és nem csókolnak kezet a Tisza-hatalom országos és helyi pártvezetőinek”.

A Fidesz közleményében szereplő kapcaronyos hozzáállás nehezen fedezhető fel Magyar szolnoki beszédében. Tudósításunk szerint a miniszterelnök a tojásdobás után a csalódott és megzavarodott, magukra hagyott Fidesz-szavazókról beszélt. Szerinte azért zavarodottak az őt támadó emberek, mert áprilisban vereséget szenvedett, és összeomlóban van a politikai közösségük. Ráadásul azzal szembesülnek ezek a frusztrált honfitársak, hogy nekik hazudtak abból a közösségből, amiben ők hittek.

A kormányfő beszélt az országot megosztó politika káráról. „Nem fogadjuk el, hogy ha jön egy nemzeti mérkőzés, futball, kosárlabda, jégkorong, bármi, akkor megkérdezzék, ti kinek szurkoltok? Mi, magyarok, mindig a hazánknak.” Kérte a híveit, hogy ne haragudjanak azokra a Fidesz-hívekre és trollokra, akik támadják őket. Azért se haragudjanak, mert a politikai vezetőik hazudtak nekik, majd magukra is hagyták őket. „Kaptak egy történelmi pofont, egy olyan k.o.-val ütötték ki a Fideszt, amiből nincs visszatérés, a Fidesz megszűnt. A szavazóknak az utolsó napokig azt hazudták, hogy ők győzni fognak, vasárnap este fél nyolckor is ott ültek a tévé előtt, és azt hallották Gulyás Gergelytől, hogy hatalmas győzelem lesz, majd félórával később kékbe borult az ország. Nem lehetett könnyű feldolgozni, hogy mindenben hazudtak nekik.”

Magyar azzal folytatta, hogy nincs senki abban a politikai közösségben a vezetők közül, aki kiállna, és azt mondaná, hogy „elnézést kérünk, legalább tőletek, fideszes vagy volt fideszes szavazóktól, mert hazudtunk, belehazudtunk a képetekbe a ti pénzeteken”, majd Orbán Viktor két hónapos nyaralását emlegette – „hol éppen vb-meccsen van sok ezer dollárért, hol pálinka- vagy trombitafesztiválon, hol milliárdos luxusjachton” –, és azt, hogy akik fideszesként most a parlamentet nézik, mit látnak? „Pócs Jánost, Németh Balázst, Takács Pétert és a többieket. Ha belegondoltok, az elég frusztráló lehet.”