Meg akarták dobni Magyar Pétert a szolnoki országjárásán

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A színpad bal oldala felől dobtak valamit Magyar Péter felé a szolnoki országjárása első perceiben, amikor a miniszterelnök még a bevezetőjét mondta, és éppen a pápánál tett látogatásáról beszélt. „Szeretném kérni a fideszes trollokat, hogy legyenek szívesek, ne dobáljanak italokat… Hogyha engem le szeretne önteni, nyugodtan jöjjön ide, semmi probléma, de azt szeretném kérni, hogy civileket, gyerekeket és időseket ne öntsön le semmivel” – reagált erre majd Magyar, majd elutasította, amikor esernyőket akartak fölé tartani, mondván, hogy ő nem Demszky Gábor (a volt főpolgármester 2007-ben esernyővel védte magát, amikor március 15-i beszédén több tojást dobtak felé).

Valami repül Magyar Péter felé

Később kiderült, hogy egy férfi tojást dobott a miniszterelnök felé. A Kontroll helyszíni beszámolója szerint civil ruhás rendőrök azonnal elkapták, de ő először ellenállt az intézkedésnek, ezért földre vitték. „Kiesett a telefonom és a pálinkám” –panaszkodott ekkor a rendőröknek. Amikor a Kontroll stábja megkérdezte, miért akarta megdobni Magyart, csak annyit felelt: „Sajnálom, hogy nem a fején találtam el.”

A miniszterelnök országjárásának harmadik, szolnoki rendezvénye majdnem félórás késéssel kezdődött. Eleve némi késéssel érkezett a városba – mint elmondta, előtte a tiszai halnapokon járt –, majd ezúttal is a szelfizésekkel és dedikálásokkal gazdagított bevonulást tartott a színpadig. A már említett, bedobálással megzavarni próbált bevezetője után Rost Andrea operaénekes, helyi tiszás képviselő mondott beszédet, majd Magyar tért vissza a mikrofonokhoz.

„Egy pillanatra még hadd térjek vissza a fröcskölődőkhöz”, kezdte, majd nagyapja, Erőss Pál emlékét idézte fel, akiről azt mondta, békés ember volt, aki soha nem emelte fel a szavát, „egy esetben tudott mérges lenni, amikor étellel vagy itallal játszottunk, olyankor azt mondta, ilyet ne csinálj, mert ez másnak hiányzik”.

Ezután a csalódott és megzavarodott, magukra hagyott Fidesz-szavazókról kezdett beszélni. Azért zavarodottak azok az emberek, akik támadják őt, mert áprilisban vereséget szenvedett, és összeomlóban van a politikai közösségük. Ráadásul azzal szembesülnek ezek a frusztrált honfitársak, hogy nekik hazudtak abból a közösségből, amiben ők hittek – mondta, majd ebben a keretezésben sorolta fel a Tisza egyes eredményeit, például a nyugdíjemelést, vagy cáfolta a Tiszáról a kampányban terjesztett hazugságokat, az adóemelést vagy azt, hogy a frontra viszik az embereket.

Beszélt az országot megosztó politika káráról. „Nem fogadjuk el, hogy ha jön egy nemzeti mérkőzés, futball, kosárlabda, jégkorong, bármi, akkor megkérdezzék, ti kinek szurkoltok? Mi, magyarok, mindig a hazánknak.” Kérte a híveit, hogy ne haragudjanak azokra a Fidesz-hívekre és trollokra, akik támadják őket. A kampányban két és fél évig az volt a jelmondatunk, hogy ne féljetek, most inkább azt mondja, hogy ne haragudjunk rájuk.

Azért se haragudjanak, mert a politikai vezetőik hazudtak nekik, majd magukra is hagyták őket. „Kaptak egy történelmi pofont, egy olyan k.o.-val ütötték ki a Fideszt, amiből nincs visszatérés, a Fidesz megszűnt. A szavazóknak az utolsó napokig azt hazudták, hogy ők győzni fognak, vasárnap este fél nyolckor is ott ültek a tévé előtt, és azt hallották Gulyás Gergelytől, hogy hatalmas győzelem lesz, majd félórával később kékbe borult az ország. Nem lehetett könnyű feldolgozni, hogy mindenben hazudtak nekik.”

Magyar azzal folytatta, hogy nincs senki abban a politikai közösségben a vezetők közül, aki kiállna, és azt mondaná, hogy „elnézést kérünk, legalább tőletek, fideszes vagy volt fideszes szavazóktól,mert hazudtunk, belehazudtunk a képetekbe a ti pénzeteken”, majd Orbán Viktor két hónapos nyaralását emlegette – „hol éppen vb-meccsen van sok ezer dollárért, hol pálinka- vagy trombitafesztiválon, hol milliárdos luxusjachton” –, és azt, hogy akik fideszesként most a parlamentet nézik, mit látnak? „Pócs Jánost, Németh Balázst, Takács Pétert és a többieket. Ha belegondoltok, az elég frusztráló lehet.”

Magyar Péter beszédet mond az országjárása szolnoki állomásán Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A politikai kitekintés után a Tiszával folytatta, de nem a párttal, hanem a folyóval. Azt mondta, hogy nagyon komoly feladatok vannak a vízgazdálkodásban, a Tisza közelsége ellenére aszály sújtja a régiót, „kritikus évek előtt állunk, nincs már elvesztegetni való időnk”, hogy megoldják a vízmegtartást problémáját, mert „az utóbbi 16-20 évben ezen a területen sem történt semmi vagy szinte semmi”.

Ha már a megyét érintő témánál járt, végigment mandátumot szerzett tiszások eredményén, ennek részeként ismét hosszasan lovagolt Pócs Jánoson, aki listáról került a parlamentbe, miután a megyei 2-es számú, jászsági választókerületben egyéniben kikapott Halmai Ferenctől.

„Gondolkodás nélkül aláírtam volna”, ha a választás estéjén elmondják neki, hová jutnak el szeptember második felére. Haza tudtak hozni sok ezer milliárd forint uniós forrást, elindult a Wekerle Sándor bérlakásfejlesztési program, a Baross Gábor vasútfejlesztési program, döntöttek nyugdíjemelésről, tárgyalnak nagyarányú béremelésről a szociális szférában, rendvédelemben, egészségügyi szakdolgozók számára és gyermekvédelemben – sorolta. Mindezt úgy, hogy pocsék állapotban vették az államkasszát, a kormányalakítás idején volt olyan időszak, amikor az örökölt helyzet miatt közel volt az ország a fizetésképtelenséghez, majd dicsérte Kármán András pénzügyminisztert.

Kata: kiterjesztés és emelés

A pénzügyminiszter említése után Magyar meglehetősen részesen beszélt arról, hogyan tervezik átalakítani a kata adónemet – ennek újbóli kibővítése a kampányígéreteik egyike volt.

Azt mondta, jelenleg is dolgozik a pénzügyminisztérium egy olyan megoldáson, ami százezer kisadózó csatlakozását tenné lehetővé. Szeretnék megoldani, hogy ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek is adhassanak számlát a katás vállalkozók – ahogyan ez korábban is történt –, illetve a nem főfoglalkozású, hanem például nyugdíj mellett dolgozó vállalkozókra is szeretnék kiterjeszteni. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy az adónemet nemcsak kiterjesztik majd, hanem megemelik az adó mértékét is.

„Van egy fontos részlet, ha a kata kiterjesztéséről beszélünk. A korábbi rendszer nem gondoskodott arról, hogy a benne lévők jogosultak legyenek táppénzre vagy anyasági juttatásokra, rendes nyugdíjra.” Az adónem átalakítása során erre is figyelemmel lesznek, viszont ezzel összefüggésben az adó mértékét fel kell emelni, azt mondta, hogy ezt az adóemelést vagy egy nagy lépésben, vagy két kisebb lépésben teszik majd meg.

Ha már adózás: január 1-jétől lesz vagyonadó, ennek részleteit a pénzügyminiszter jelenti be. Ő most csak azt mondott, hogy szigorúbb feltételekkel vezetik be, „lehet, hogy egy bizonyos összeghatár, mondjuk 500 milliárd fölött, lehet, hogy nem is 1 százalék lesz a vagyonadó”.

Vegyék el a mentelmi jogát!

A beszéde során vissza-visszatért a Fidesz ekézésére, poénkodott például az október 23-ra meghirdetett, majd gyorsan lemondott Békemenetről – „az három napon belül Végemenet lett” –, és arról, hogy a Fidesz már a teljes október 23-i rendezvényét lemondta.

„Reményeink szerint egy-két héten belül lesz legfőbb ügyész, de ehhez olyan jelöltet kell kapnunk, akit a Tisza meg tud szavazni, aki vissza tudja állítani az ügyészségbe vetett, megrendült bizalmat.” Ez nem lesz könnyű, tette hozzá. Igazságügyről egészségügyre váltott, beszélt arról, hogy a kormány több tízmilliárd forintos várólista-csökkentési programot fogadott el, idén indul, de januártól látszik majd a haszna, főleg azokon a területeken, ahol a legnagyobb a várólista, példaként említve a csípő- és térdprotézis-, illetve szürkehályog-műtéteket.

Beszélt arról, hogy miközben sokam azt érzik, lassan haladnak az elszámoltatások – „lassú az út a börtönbe” –, a kormány az elmúlt hetekben 37 ügyben tett feljelentést. Sokat beszélt a 23 ezer milliárdos autópálya-koncesszióról, az NKA-pénzekről, amik ügyében hétfőre ígért fejleményeket, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállásáról, a Volánbusz-ügyről, illetve Hankó és Seszták exminiszterek mentelmi jogának ügyészségi kikéréséről. A saját mentelmi jogának kikéréséről is beszélt, azt mondta: azt fogja kérni, hogy hétfőn a Tisza-frakció egyhangúlag szavazza meg az ő mentelmi jogának kiadását is.

A Fidesz bűneit felsorolva többször beszélt a hatóságok, így például az ügyészség, rendőrség vagy számvevőszék, versenyhivatal felelősségéről, hogy lehetővé tették „az ország szétlopását”, tevőlegesen vagy hallgatólagosan, úgy, hogy félrenéztek, amikor beavatkozhattak volna.

A rendszerváltás az lesz, amikor a bűnösök odakerülnek ahová valók – de nem elszámoltatás lesz, hanem társadalmi igazságtétel –, a közpénz visszakerül a magyarokhoz, amikor a félelem megszűnik a legkisebb falvakban is, amikor az állampolgárokat ténylegesen felszabadítjuk. Amikor az államot vissza tudjuk adni az állampolgároknak, és a közös kérdéseket közösen tudjuk megvitatni – mondta, és teljes közigazgatási reformot ígért, hozzátéve: ahhoz azonban alkotmányozás is kell.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A miniszterelnök országjárásának mostani rendezvényét a hazai közélet igen sűrű hete előzte meg: NER-milliárdosok kerültek letartóztatásba, exminiszterek mentelmi jogait kérték ki tízmilliárdos korrupciós ügyek miatt, házkutatás volt Matolcsy György körénél, a Mészáros-Szíjj páros és Schmidt Mária pozíciókat veszített, és a politikai viták központjában került az ügyészség.

Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte legújabb, miniszterelnökként első országjárását, azon az eseményen Fortshoffer Ágnes házelnök, egyben a térség országgyűlési képviselője és a Tisza alelnöke kísérte el. Az arról az eseményről írt tudósításunk itt olvasható. Az országjárás következő, pécsi állomása múlt szombaton volt, akkor Mészáros Lőrincen és Várkonyi Andreán poénkodva beszélt a vagyonvisszaszerzésről.