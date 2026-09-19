Mészáros Lőrincen és Várkonyi Andreán poénkodva beszélt Magyar a vagyonvisszaszerzésről Pécsen

Az út a börtönbe program emlegetésével érte el Magyar Péter a legnagyobb sikert Pécsen, a legújabb országjárása második állomásán, ahol amúgy is az elszámoltatásról és a vagyonvisszaszerzésről beszélt a legtöbbet.

Most korántsem mozgatott meg akkora tömeget, mint a választási kampány hajrájában, de még így is kiment pár ezer ember meghallgatni. Márciusban a Széchenyi téren beszélt, de ott most egy helyi tiszás szerint egyetemi rendezvény volt, ezért a jóval kisebb 48-as teret választották. Az sem telt meg zsúfolásig.

A szokásos 10-15 perces késéssel futott be, a kezdés előtt a korábbi beszédeivel hangolták a tömeget. Az érkezését a tér szélén állva alig lehetett érzékelni, kisebb taps kísérte.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök itt is elmondta, hogy mennyire hiányzott neki az országjárás, majd nekiállt a Fideszen gúnyolódni, amiért 133 nap elteltére már a bukását jósolták, ami nem következett be, a Békemenetet viszont pár napon belül lefújták. „Biztos azért, mert nincs hozzá közpénz.”

Orbánt pasázta, a közönséget meg azzal tapsoltatta és kiabáltatta meg először, hogy bemondta, Ruff Bálinttal arra gondoltak, majd ők megrendeznek egy valódi Békemenetet október 23-án.

A következő taps rögtön ezután azért járt, hogy felidézte, a választás előtt azt ígérte, nem változik meg minden pár hónap alatt, de más lesz a levegő, több lesz a mosolygós ember. Köszönetet mondott azért, hogy a választáson Pécs lett a második legtiszásabb megyei jogú város. A térség országgyűlési képviselőivel a héten egyeztetett, átbeszélték a kéréseiket és „a valódi problémákat” a 2027-es költségvetés véglegesítése előtt.

Fotó: Németh Dániel/444

Beszélt arról, hogy milyen nehéz helyzetben van Pécs, és hogy délután tárgyalt Péterffy Attila független polgármesterrel, aki egyébként a téren szintén meghallgatta Magyart. A miniszterelnök azt ígérte, az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását „szép lassan” csökkentik majd – de eltörölni nem fogják -, és a cél az, hogy az elvont forrásokat a térség fejlesztésére fordítsák.

Többször is hatalmas tapsot kapott a „vonatszerelmes miniszter”, Vitézy Dávid is, a legnagyobb ujjongás akkor volt, mikor Magyar az újranyitott komlói vonalról beszélt. A miniszterei közül Vitézyt dicsérte a leghosszabban. Pécsen a megyei önkormányzatok átvizsgálását is értékelték az emberek, amelyeket Magyar szerint kiüresített a Fidesz, és kádertemetővé tett, ahol „együtt van a kék, sárga és zöld Fidesz”, milliós fizetéseket felvéve.

Magyar szerint a Fidesz tagadásban van és gyűlöletet kelt, mikor arról beszél, hogy a megyéket akarják megszüntetni.

Beszélt arról is, hogy elindítják a Szent István vidékfejlesztési program első fejezetét, azt a pilot-programot, amellyel 1 milliárd forintot adnak 10-10 településnek, hogy azok maguk döntsenek a fejlesztésekről. A programba bekerült Harkány térsége.

Fotó: Németh Dániel/444

A szociális dolgozók tüntetését azzal vezette fel, hogy büszke a kormányra és a Tisza közösségére, hogy ennyi mindent elértek, de tisztában van vele, hogy sok feladat áll még előtte, és óriási az elvárás. Azért is nagy tapsokat kapott, hogy betegen is kötelességének érezte, hogy kimenjen a pár száz demonstrálóhoz, és arról beszélt, senkinek nem kell félnie, aki véleményt mond, itt kezdődik a demokrácia.

Ebben a blokkban beszélt arról is, hogy a kormányalakítás után is a szigetekkel vannak, majd áttért az elszámoltatásra. Arról beszélt, „úgy nem lehet egy működő és emberséges Magyarországot építeni”, hogy magyar a magyarnak rosszat akar, de fontos, hogy „az előző rendszerben a hazájuk ellen vétők elnyerjék a büntetésüket. Nincs elfelejtve az út a börtönbe program” – mondta Magyar, amit hatalmas taps és füttyögés kísért.

A türelmetlenséget érti, de „egy jogállamban mindennek megvan a módja és a rendelt ideje.”

Nagyon megtapsolták, hogy felállt az NVVH, de itt is elmondta, hogy „az igazságtétel, az igazságszolgáltatás csak akkor lehet igazságos, ha kormányzati és pártpolitikai befolyástól mentes”, és fontos, hogy minél gyorsabban eredményt lássanak, de az is, hogy betartsák a jogállami kereteket és jogszabályokat. Magyar a beszéd egy pontján azt kérte, védjék meg Unger Annát „szóban, vagy ha kell, máshogy.” Erre is ráerősítettek egy tapssal.

Fotó: Németh Dániel/444

Úgy tűnt, hogy a leendő új legfőbb ügyésznek még az NVVH-nál is jobban örültek az emberek. Magyar arról beszélt, az ügyészég politikai nyomás alatt működött, az nem volt alkalmas arra, hogy kielégítse a magyarok igazságba vetett hitét.

Az új legfőbb ügyésznek óriási feladata lesz a közbizalom helyreállítása, és hogy működjön együtt az NVVH, a NAV és a rendőrség vezetőivel.

Magyar a leghosszabban arról beszélt, a vagyonvisszaszerzés sincs elfelejtve. Innen is megüzente Mészáros Lőrincnek és Szijj Lászlónak, hogy véget ért a következmények nélküli kormányzás korszaka, egyetlen szerződés sem érinthetetlen, „ami a nemzet kifosztása céljából köttetett”, vissza lehet utalni a 100 meg 1000 milliárdokat, és a magyar állam erősebb, mint a Mészáros-csoport.

Magyar ugyanazt ismételte meg, amit a kormányzati tájékoztatón elmondott, csak itt meg is tapsolták érte. A beszédében több érzékletes példát hozott arra, mennyi pénz is valójában az, amit az autópályakoncessziós szerződéssel a Fidesz átjátszott a Mészáros-Szijj érdekeltségnek.

„Ha a 23 ezer milliárd forintot 20 ezresekből raknák ki, 177 ezer kilométer hosszú lenne. Az egyenlítőt 4,4-szer lehetne megkerülni. A címleteket egymásra rakva 138 oszlopot kapnánk, 15-ször magasabb, mint a Mount Everest” – sorolta Magyar. Közben végig beszólogatott a „nem matematikus” Mészáros Lőrincnek, kérve Andit, hogy magyarázza el neki ezt, meg a tisztítótüzet. Azért Várkonyin is élcelődött, azt mondta, ha sikerülne leszorítania a fogyasztását havi 10 millióra, akkor 14575 évig lennének el a vagyonukkal. Ezek a poénok - amiknek egy részét egy pár órával korábbi posztban is elsütötte már - a tér első felében nagyon ültek, a hátrébb lévők csöndben hallgatták.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Mészárost Orbán strómanjaként emlegette, sőt, egy ponton Orbán-Mészáros-Szijj bűnözői körről beszélt. Megint elmondta, miben hasonlít az olasz maffia, a Cosa Nostra, és a Fidesz, és azzal nyugtatta az embereket, hogy a maffiafilmekben sem az első 10 perc a legizgalmasabb.

Vitézy Dávid mellett többször megdicsérte Kármán András pénzügyminisztert, akinek 3 hónap alatt sikerült 1000 milliárd forintot spórolnia, megszorítás nélkül. Ez is nagy tapsot kapott. Magyar szerint nem sokon múlt, hogy fizetésképtelenné váljon az ország. Az pedig szerinte „a pofátlanság csúcsa”, hogy a Fidesz eladósította az országot, kivéreztetett állapotban adta át a költségvetést, most meg azt hallgatják tőlük, hogy a jelenlegi kormány alatt rekord hiány és államadósság van. Röviden beszélt a béremelésekről is, de konkrétumokat továbbra sem ígért.

Fotó: Németh Dániel/444

Zárásként hosszan beszélt a Tisza szigetekről, megköszönte a 2,5 éves segítséget, és közölte, ő a Tisza szigetek és a Tisza közössége nélkül nem tudná és nem is fogja csinálni. Volt egy érdekes elszólása, mikor arról beszélt, hamarosan jön a szigeteknél az új vezetés és az új struktúra, hogy újult erővel tudjanak programot szervezni, jótékonykodni, bevonódni a helyi politikai életbe, az országos akciókba, illetve, ha kell, „a valamikor előttünk álló” helyi önkormányzati választási kampányba is.

Ugyan nem mondta ki, hogy előrehozott önkormányzati választás lesz, de erről hallani pletykákat. Az sem volt véletlen, hogy ennyit beszélt a szigetekről, ugyanis korábban többen panaszkodtak arra, hogy elhanyagoltnak érzik magukat, nem vonják be őket a munkába.

Fotó: Németh Dániel/444

Pécsen egy sziget, a Mecsek pultját láttuk kint, akik a kezdés előtt „köszönjük” matricákat vágtak, lufit fújtak. Az egyik tag arról beszélt, rájuk fért, hogy ide jött Magyar másodjára, mert nagyon sokat dolgoztak, de dolgoznak most is. Önkénteskednek a gyerekotthonban, működik a dalárdájuk, előadásokat, pódiumbeszélgetéseket szerveznek. Nem várnak a központi utasításra, „megtaláljuk a munkát.”

A tömegben elég sok volt az idős, köztük volt egy nagyon csalódott Tisza szavazó is, aki arról beszélt, ő nem érez semmi változást, és nem bírja azt a gyűlöletet, ami a parlamentben megy, „mindkét oldalt értve.” Szerinte „cirkusz van a parlamentben”, ami nem megoldás, és az sem tetszik neki, hogy üres államkasszánál ígérget a kormány. „Nem kéne hülyíteni az embereket, ha nincs pénz a kasszában, nem kellene ígértetni, mert attól hiteltelenné válnak. Őszinteség kell és nem gyűlölet.” A gyógyszertárban többet fizet a régi gyógyszereiért, és a rezsicsökkentés miatt is aggódik.

Azért még bízik a Tiszában, de többet várt, és „ha így folytatják, nem lát sok esélyt.” A Fideszt sem akarja vissza.

A többi megkérdezettnek bejön, amit a kormány csinál, „gőzerővel pörög a tiszás gépezet, pozitív fejlemények vannak” – mondta egy 40-es apuka, aki a kislányával érkezett. Nem ő volt az egyetlen, aki hozta a gyerekét, elég sokan voltak kint. Többen is elmondták, türelemre van szükség, időt kell adni a kormánynak, 3 hónap alatt nem lehet elvárni, hogy rendbe tegyék az elmúlt 16 évet.

Fotó: Németh Dániel/444

Azért néhány megkérdezettnek voltak hiányérzetei. Egy elsőválasztó fiatal arról beszélt, azért javult a közérzete, mert nincs ellenséges hangulat, és uszító plakátok, viszont a szociális munkásként dolgozó barátjára mutatva arról beszélt, hogy nekik lehetne segíteni.

Az egyik fiatal, akinek ez volt a második választása, arról beszélt, az erősebb elszámoltatást hiányolja, de annak örült, hogy az Jellinek letartóztatásával végre elindult. Bár saját bőrén még nem érzi a változást, azt tartja a legjobbnak, hogy „vége van a lopásnak, el lettek zárva a pénzcsapok”, és hogy sorra szűnik meg a propaganda. Nem gondolja, hogy ebben a ciklusban ne lenne majd korrupció, de abban biztos, hogy a jelenlegi hatalom nem fog annyit lopni, mint az előző.