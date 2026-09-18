Béremelésért tüntettek, Magyar átvette a követeléseiket

A 444 újságírójával, Bábel Vilmossal beszéljük át, mi történt azon a napon, ami után győzködni kellett Magyar Pétert, hogy folytassa.
A gyermekvédelmi jelentés legsúlyosabb részleteit kérte számon a miniszterelnök a fideszes képviselőkön, rajtuk keresztül pedig Orbán Viktoron a parlamentben. A Fidesz szerint inkább az üzemanyag áráról kellene beszélni.
A választási bukás és a vakáció után Orbán Viktor visszatért Kötcsére, ahol azt várták tőle, mondja meg, mit kellene tennie a Fidesznek. Közben az sem egyértelmű, hogy vele megújulhat-e a párt, és hogy ki most az ellenzék vezetője. Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Kötcsén.
Abszolút filmszínház abszolút filmes szemmel, Nagy Ervin életének legkockázatosabb időszaka, az NFI teljes átszabása, tanulságok a magyar független film felfutásából. Az állami szerepet vállaló filmesekkel az új korszakról beszélgettünk.