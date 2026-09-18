Béremelésért tüntettek, Magyar átvette a követeléseiket

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  • Pénteken a Miniszterelnökség előtt demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók azonnali, 25 százalékos béremelésért és jobb munkakörülményekért.
  • Az esemény egy pontján Magyar Péter is megjelent, hogy átvegye a demonstrálók követeléseit, majd egy rövid beszédet is tartott.
  • A miniszterelnököt arról kérdeztük, hogy mit üzen azoknak akiknek a béremelésig tartó idő is nehézséget okoz már anyagilag.
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