Béremelésért tüntettek, Magyar átvette a követeléseiket

Orbán Viktor nem a GPS, hanem az iránytű – első Kötcse a vereség után

A választási bukás és a vakáció után Orbán Viktor visszatért Kötcsére, ahol azt várták tőle, mondja meg, mit kellene tennie a Fidesznek. Közben az sem egyértelmű, hogy vele megújulhat-e a párt, és hogy ki most az ellenzék vezetője. Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Kötcsén.