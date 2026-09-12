Orbán Viktor nem a GPS, hanem az iránytű – első Kötcse a vereség után

Abszolút filmszínház abszolút filmes szemmel, Nagy Ervin életének legkockázatosabb időszaka, az NFI teljes átszabása, tanulságok a magyar független film felfutásából. Az állami szerepet vállaló filmesekkel az új korszakról beszélgettünk.
„Kérjél bocsánatot, azonnal, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként!” – mondta Toroczkai Magyarnak, míg a miniszterelnök egy gyerekkönyvet olvasgatott, majd felajánlotta, Rétváriéknak, hogy megveszi nekik.
Miközben Orbán Viktor nyaral, és zajlik az orbánizmus decentralizációja, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének megválasztását és a közmédia felügyeletének átalakítását övező káoszról is beszélgettünk a 444 stúdiójában.
Megválasztották Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének, Magyar Pétert az újonnan felálló hivatalról kérdeztük.