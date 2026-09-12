Orbán Viktor nem a GPS, hanem az iránytű – első Kötcse a vereség után

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  • A választási bukás és a balkáni vakáció után Orbán Viktor visszatért Kötcsére a sajátjai közé, akik azt várták tőle, mondja meg, mit kellene tennie a Fidesznek ellenzékben.
  • Persze még mindig kérdés, hogy vele képes-e megújulni a Fidesz. Ahogy az sem egyértelmű, ki most az ellenzék vezetője.
  • Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat a kormányváltás utáni első kötcsei találkozón.
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